İBB burs başvuruları ne zaman açıklanacak 2025? İBB Bursu taksitli mi yatırılıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Genç Üniversiteli" eğitim desteği başvuruları bugün başladı. Üniversite öğrencileri internet üzerinden burs başvurularını gerçekleştirebiliyor. 17 Eylül 2025 Cuma gününe kadar burs başvuruları aşınacak.

Başvurularını gerçekleştiren öğrencilerin gündeminde İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağı yer alıyor.

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

İBB Burs başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 26 Eylül - 1 Kasım tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 31 Aralık'ta açıklanmıştı.

2023 yılında ise başvurular 4 Kasım tarihinde sona ermiş, 19 Aralık tarihinde ise sonuçları duyurulmuştu. 2025 yılında da İBB burs başvurularının aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

İBB BURSU TAKSİTLİ Mİ YATIRILIYOR 2025?

İBB tarafından 2025 yılında öğrencilere "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" kapsamında 20 bin TL verileceği duyuruldu. Burs başvuruları geçtiğimiz yıllarda taksitli bir şekilde yatırıldı.

2023 yılında burslar 3 taksitte, 2024 yılında ise 2 taksit olarak öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Bu yıl burs başvurularının nasıl yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB bursunun ne zaman ve nasıl yatırılacağının belli olması bekleniyor.