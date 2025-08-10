Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görünecek mi nereden izlenir?

2025 Perseid meteor yağmuru, Türkiye'den izlenebilecek en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olacak. Peki, bu muhteşem olayı kaçırmamak için ne zaman ve nereye bakmalısınız?

Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görünecek mi nereden izlenir?
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 17:05

Her yıl olduğu gibi, yılında da , gökyüzünde unutulmaz bir şölen yaşatacak.

Meteor yağmurunu izlemek isteyen meraklılar ise ’den görünüp görünemeyeceğini ve nereden izlenebileceğini merak ediyor.

Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görünecek mi nereden izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid , Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın Dünya'nın yörüngesiyle kesişmesi sonucu oluşan bir gök olayıdır.

Kuyruklu yıldızın bıraktığı toz ve kaya parçacıkları, atmosfere girerek yanar ve göz kamaştırıcı meteorlar oluşturur.

Bu meteor yağmuru, her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonlarına kadar gözlemlenebilir.

Ancak en yoğun olduğu dönem, genellikle Ağustos ayının ortalarına denk gelir.

Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görünecek mi nereden izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DE NEREDEN İZLENİR?

2025 Perseid meteor yağmurunun zirve dönemi, 12-13 Ağustos gecesi gerçekleşecek.

Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde, Kapadokya, Nemrut Dağı, Uludağ, Saklıkent gibi yüksek rakımlı ve şehirlerden uzak alanlar, Perseid meteor yağmurunu görmek için ideal.

Sıkça Sorulan Sorular

Meteor yağmurunu izlemek için en uygun saatler hangileri?
Perseid meteor yağmurunu izlemek için en uygun saatler, gece yarısından sonra sabaha karşıdır. Gökyüzü ne kadar karanlık olursa, meteorları görme olasılığınız o kadar artar.
ETİKETLER
#türkiye
#2025
#perseid meteor yağmuru
#meteor yağmuru
#Astronomi
#Gök Olayı
#Swift-tuttle Kuyruklu Yıldızı
#Aktüel
