Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görünecek mi nereden izlenir?

Her yıl olduğu gibi, 2025 yılında da Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde unutulmaz bir şölen yaşatacak.

Meteor yağmurunu izlemek isteyen meraklılar ise Türkiye’den görünüp görünemeyeceğini ve nereden izlenebileceğini merak ediyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın Dünya'nın yörüngesiyle kesişmesi sonucu oluşan bir gök olayıdır.

Kuyruklu yıldızın bıraktığı toz ve kaya parçacıkları, atmosfere girerek yanar ve göz kamaştırıcı meteorlar oluşturur.

Bu meteor yağmuru, her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonlarına kadar gözlemlenebilir.

Ancak en yoğun olduğu dönem, genellikle Ağustos ayının ortalarına denk gelir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DE NEREDEN İZLENİR?

2025 Perseid meteor yağmurunun zirve dönemi, 12-13 Ağustos gecesi gerçekleşecek.

Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde, Kapadokya, Nemrut Dağı, Uludağ, Saklıkent gibi yüksek rakımlı ve şehirlerden uzak alanlar, Perseid meteor yağmurunu görmek için ideal.