Pika hastalığı nedir neden olur? Her an karşılaşabilirsiniz

Besin değeri olmayan maddeleri yeme isteğiyle ortaya çıkan pika hastalığı, birçok fiziksel ve psikolojik nedenle gelişebiliyor. Peki, nedir bu pika hastalığı ve neden olur?

Pika hastalığı, bireylerin besin değeri olmayan maddeleri yediği, daha çok psikiyatrik bir yeme bozukluğudur.

Pika; çocuklarda, hamilelerde ve demir eksikliği anemisi olan bireylerde görülür.

Bu hastalığın en belirgin işareti kil, toprak, saç, kağıt, sabun, buz ve boya gibi maddeleri sürekli yeme isteğidir.

PİKA NEDEN OLUR?

Pika sendromunun en yaygın nedenleri arasında demir ve çinko eksiklikleri yer alır.

Öte yandan özellikle hormonal değişimler ve artan mineral ihtiyacı, hamilelikte bazı kadınların buz, toprak veya sabun gibi maddelere karşı istek duymasına yol açabilir.

Bazı psikiyatrik rahatsızlıklar ve stres, anksiyete gibi durumlar da pika hastalığının tetiklenmesine neden olabilir.

PİKA TEDAVİSİ VAR MI?

Pika hastalığının tedavisinde mineral eksiklikleri varsa takviye uygulanır.

Bunun dışında davranışsal terapi, psikolojik destek ve gerekirse ilaç tedavisiyle de pika hastalığı kontrol altına alınabilir.

Pika sadece basit bir alışkanlık değil, ciddi sağlık risklerine neden olan bir yeme bozukluğudur.

Bu konuda uzman yardımı alınması hayati öneme sahiptir.