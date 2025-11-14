Polonya Hollanda CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Polonya ve Hollanda, 2026 Dünya Kupası bileti için kritik öneme sahip bir mücadelede karşılaşacak. G Grubu’nda doğrudan finallere gitmek isteyen iki ekip arasındaki rekabet, Varşova’da yüksek tempolu bir maç vadeden atmosferle sahne alacak.

POLONYA HOLLANDA CANLI İZLE

Polonya ile Hollanda arasındaki mücadele, G Grubu’nda zirve yarışını şekillendirmesi nedeniyle büyük ilgi görüyor. Polonya, taraftarı önündeki güçlü performansıyla dikkat çekerken iç sahadaki beş maçlık yenilmezlik serisini bu karşılaşmada sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekip, bu beş maçta yalnızca bir gol yemesiyle savunma direncini ortaya koydu. Robert Lewandowski'nin formu ve takımın duran toplardaki etkisi de bu karşılaşmada önem taşıyor. Polonya, altı maçta topladığı 13 puanla ikinci sırada yer alıyor ve grup liderliğine ulaşmak için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Hollanda cephesinde ise elemelerdeki gol verimliliği dikkat çekiyor. Ronald Koeman yönetimindeki takım, altı maçta attığı 22 golle Avrupa elemelerinin en yüksek skorlu ekiplerinden biri konumunda. Son iki maçında Malta ve Finlandiya’yı 4-0’lık skorlarla geçen Hollanda, dört maçta gol yemeyerek savunmada da istikrarlı bir görüntü sergiledi. Memphis Depay, yedi golle takımını sırtlarken, Cody Gakpo’nun hücum katkısı ve Virgil van Dijk’ın savunmadaki liderliği öne çıkan diğer unsurlar olarak dikkat çekiyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Polonya Hollanda maçı 11'leri açıklandı:

Polonya 11: Grabara, Kiwior, Ziolkowski, Kedziora, Cash, Zalewski, Zielinski, Szymanski, Skoras, Kaminski, Lewandowski

Hollanda 11: Verbruggen, van de Ven, van Dijk, Timber, Geertruida, de Jong, Kluivert, Gravenberch, Gakpo, Malen, Depay

POLONYA HOLLANDA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Polonya Hollanda karşılaşması uluslararası yayıncılar tarafından farklı ülkelerde şifresiz olarak ekranlara getiriliyor. Arjantin'de Disney+ Premium Argentina, Belçika'da DAZN Belgium, Brezilya’da ESPN ve Danimarka’da TV2 Play Denmark, karşılaşmayı abonelerine ulaştırıyor. Bu platformlar, Avrupa Elemeleri maçlarını çeşitli ülkelerde dijital yayın olanaklarıyla sunarak futbola erişimi artırıyor.

Polonya Hollanda maçını veren kanallar:

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium Argentina Belçika: DAZN Belgium

DAZN Belgium Brezilya: ESPN

ESPN Danimarka: TV2 Play Denmark

TV2 Play Denmark Fransa: L'Equipe Live Foot

L'Equipe Live Foot Norveç: Viaplay

POLONYA - HOLLANDA NEREDE İZLENİR?

Türkiye’de Polonya Hollanda mücadelesi Exxen üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Exxen kullanıcıları, platformun mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden maçı telefon, tablet, bilgisayar veya televizyon aracılığıyla takip edebiliyor. Yayın, HD kalitede ve kesintisiz şekilde izlenebilecek formatta sunuluyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, Exxen hesabıyla giriş yaparak maça anında erişebilecekler.

Uluslararası izleyiciler ise ülkelerine göre farklı yayıncıları tercih edebiliyor. Arjantin’den Norveç’e kadar birçok ülkede dijital platformlar ve spor yayıncıları karşılaşmayı ekrana taşıyor.

POLONYA HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye’de Polonya Hollanda maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak. Exxen üyeleri, hesaplarına giriş yaparak karşılaşmayı şifresiz şekilde izleyebiliyor. Platformun sunduğu çoklu cihaz desteği sayesinde kullanıcılar maçı istedikleri ekrandan takip etme imkanına sahip oluyor.

Polonya Hollanda maçı için uluslararası yayıncılar arasında Disney+ Premium Argentina, DAZN Belgium, ESPN Brezilya, TV2 Play Denmark, L'Equipe Live Foot ve Viaplay bulunuyor.

POLONYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - HOLLANDA MİLLİ FUTBOL TAKIMI NEREDE İZLENİR?

Polonya ile Hollanda arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye’de Exxen platformu üzerinden takip edilebiliyor. Exxen kullanıcıları, uygulama ya da web sitesi üzerinden maçı yüksek çözünürlükte izleme fırsatı buluyor. Platform, kullanıcılarına canlı yayın sırasında kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Dünya genelinde ise birçok farklı platform aynı mücadeleyi ekranlara getiriyor. Avrupa ve Güney Amerika’daki çeşitli yayıncılar, karşılaşmayı dijital platformları üzerinden canlı yayımlıyor.

POLONYA HOLLANDA MAÇI İZLE

Bu heyecan dolu karşılaşmayı TV’den, tabletten, bilgisayardan ve telefondan seyredebilirsiniz. G Grubu’ndaki zirve hesaplarını yakından ilgilendiren Polonya Hollanda karşılaşması, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle takip ediliyor. Polonya’nın iç sahadaki etkili performansı, taraftar desteği ve savunmadaki direnci maç öncesi öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Hollanda ise elemelerdeki yüksek gol ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Takımın son iki maçını 4-0’lık skorlarla kazanması, hücumdaki dinamizmi ortaya koyuyor. Savunmada da dört maçtır gol yemeyen Hollanda, bu karşılaşmada da aynı istikrarı sürdürmeyi amaçlıyor. Depay ve Gakpo’nun hücumdaki katkısı, Hollanda’nın skor gücünü artıran önemli etkenler arasında bulunuyor.