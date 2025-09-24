Polonya Türkiye maç sonucu belli oldu! Filenin Efeleri elendi mi?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Polonya ile kozlarını paylaştı.
FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yenilgisiz şekilde çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Polonya'ya 3-0’lık sonuçla elenerek organizasyona veda etti.
Filenin Efeleri turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Milli Takım'ı turnuva dışına iten Polonya ise yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.
A Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 senelerinde Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda boy göstermişti.
Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye, en parlak derecesini 2022 yılında elde etmişti.
Polonya ve Slovenya’nın birlikte organize ettiği 2022 Dünya Şampiyonası’nın son 16 turunda ABD’ye 3-2 kaybeden milliler, turnuvayı 11. sırada bitirmişti.