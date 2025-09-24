Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Aktüel
Avatar
Editor
 24.09.2025

Polonya Türkiye maç sonucu belli oldu! Filenin Efeleri elendi mi?

A Milli Erkek Voleybol Takımı tarihi bir zafer elde ederek yükseldiği FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'ya yenildi.

Polonya Türkiye maç sonucu belli oldu! Filenin Efeleri elendi mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
24.09.2025

A Milli Erkek Takımı'mız, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası müsabakasında ile kozlarını paylaştı.

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yenilgisiz şekilde çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Polonya'ya 3-0’lık sonuçla elenerek organizasyona veda etti.

Filenin Efeleri turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Milli Takım'ı turnuva dışına iten Polonya ise yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Polonya Türkiye maç sonucu belli oldu! Filenin Efeleri elendi mi?

SET SONUÇLARI:

  1. Set sonucu: Polonya 25-15 Türkiye
  2. Set sonucu: Polonya 25-22 Türkiye
  3. Set sonucu: Polonya 25-19 Türkiye
Polonya Türkiye maç sonucu belli oldu! Filenin Efeleri elendi mi?

A Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 senelerinde Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda boy göstermişti.

Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye, en parlak derecesini 2022 yılında elde etmişti.

Polonya ve Slovenya’nın birlikte organize ettiği 2022 Dünya Şampiyonası’nın son 16 turunda ABD’ye 3-2 kaybeden milliler, turnuvayı 11. sırada bitirmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

A Milli Voleybol Takımı Polonya’ya hangi skorlarla yenildi?
Türkiye, Polonya karşısında setleri 25-15, 25-22 ve 25-19 kaybederek 3-0 mağlup oldu.
#Voleybol
#polonya
#çeyrek final
#A Milli Erkek Voleybol Takımı
#Fivb Erkekler Dünya Şampiyonası
#El Enme
#Aktüel
