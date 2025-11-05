PSG Bayern Münih maç sonucu! 10 kişi kalan Almanlar hata yapmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, kendi evinde Bayern Münih’i ağırladı.

Parc des Princes’te oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 2-1’lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 4. dakikada Luis Diaz’ın golüyle PSG karşısında 1-0 üstünlük sağladı.

Luis Diaz, 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2’ye yükseltti.

Diaz, 45. dakikada Achraf Hakimi’ye yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sakatlanan Hakimi, gözyaşları içinde kenara alındı.

PSG’de 74. dakikada ağları sarsan isim Joao Neves oldu.

Mücadelede başka gol kaydedilmedi ve Bayern Münih, Paris Saint-Germain’i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu skorla Bayern Münih 12 puana, Paris Saint-Germain ise 9 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Arsenal deplasmanında sahne alacak.

PSG ise sahasında Tottenham’ı misafir edecek.