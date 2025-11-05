Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

PSG Bayern Münih maç sonucu! 10 kişi kalan Almanlar hata yapmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Paris Saint-Germain’i deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Alman temsilcisinde iki gol kaydeden Luis Diaz, kırmızı kart görmesinin ardından oyundan atıldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 01:15
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 01:15

’nin 4. haftasında , kendi evinde ’i ağırladı.

Parc des Princes’te oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 2-1’lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 4. dakikada ’ın golüyle PSG karşısında 1-0 üstünlük sağladı.

Luis Diaz, 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2’ye yükseltti.

Diaz, 45. dakikada Achraf Hakimi’ye yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PSG Bayern Münih maç sonucu! 10 kişi kalan Almanlar hata yapmadı

Sakatlanan Hakimi, gözyaşları içinde kenara alındı.

PSG’de 74. dakikada ağları sarsan isim Joao Neves oldu.

Mücadelede başka gol kaydedilmedi ve Bayern Münih, Paris Saint-Germain’i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu skorla Bayern Münih 12 puana, Paris Saint-Germain ise 9 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Arsenal deplasmanında sahne alacak.

PSG ise sahasında Tottenham’ı misafir edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Luis Diaz neden oyundan atıldı?
Diaz, 45. dakikada Hakimi’ye yaptığı faul nedeniyle VAR kararıyla kırmızı kart gördü.
