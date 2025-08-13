Menü Kapat
PSG - Tottenham maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Süper Kupa maçı bugün oynanacak

PSG - Tottenham maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma bugün oynanacak. PSG - Tottenham maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

PSG - Tottenham maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Süper Kupa maçı bugün oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham arasında oynanacak olan maçı bugün gerçekleştirilecek.

İtalya'nın Udinese şehrindeki Friuli Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım kupanın sahibi olacak.

PSG - Tottenham maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Süper Kupa maçı bugün oynanacak

Normal sürede karşılaşmada eşitlik bozulmazsa uzatmalar ve penaltı atışları oynanacak. Taraftarlar tarafından PSG - Tottenham maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

PSG - Tottenham maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Süper Kupa maçı bugün oynanacak

PSG - TOTTENHAM MAÇ KADROSU

PSG'de karşılaşma öncesinde sadece Nordi Mukiele'nin sakatlığı bulunuyor. Ayrıca Fransız ekibinin geçtiğimiz sezon as kalecisi olan 'da karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

PSG - Tottenham maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Süper Kupa maçı bugün oynanacak

PSG Teknik Direktörü konuyla ilgili açıklamasında "Donnarumma, dünyanın en iyi kalecilerinden biri ama benim kararımla kadro dışı. Bunun sorumluluğu tamamen bana ait. Farklı bir kaleci istiyorum ve kararı ben verdim" ifadelerini kullandı.

Tottenham tarafında ise Radu Draguşin ve James Maddison'un sakatlığı bulunuyor. İki futbolcuda karşılaşmada oynamayacak. Ayrıca İngiliz ekibinde Yves Bissouma'da disiplinsiz tavırları nedeniyle kadroya alınmadı.

PSG - Tottenham maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Süper Kupa maçı bugün oynanacak

PSG - TOTTENHAM MUHTEMEL İLK 11

PSG - Tottenham karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus

