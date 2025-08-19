Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Osasuna ile karşılaşacak

İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga'da şampiyonluk mücadeleleri sürüyor. 19 Ağustos akşamı Real Madrid – Osasuna maçı oynanacak.
La Liga'da 19 Ağustos akşamı Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Dünyanın her yerinden takip edilen ligde bu akşam kıyasıya mücadele yaşanacak. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı canlı ve şifreli olarak izleyebilecek.
Azerbaycan Premier Ligi
19:00 Zira - Araz | CBC Sport
İspanya La Liga
22:00 Real Madrid - Osasuna | S Sport, S Sport Plus
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
22:00 Glasgow Rangers - Club Brugge | TRT 1