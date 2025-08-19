Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Osasuna ile karşılaşacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga'da şampiyonluk mücadeleleri sürüyor. 19 Ağustos akşamı Real Madrid – Osasuna maçı oynanacak.

REAL MADRİD – OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

La Liga'da 19 Ağustos akşamı Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Dünyanın her yerinden takip edilen ligde bu akşam kıyasıya mücadele yaşanacak. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı canlı ve şifreli olarak izleyebilecek.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Azerbaycan Premier Ligi

19:00 Zira - Araz | CBC Sport

İspanya La Liga

22:00 Real Madrid - Osasuna | S Sport, S Sport Plus

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

22:00 Glasgow Rangers - Club Brugge | TRT 1