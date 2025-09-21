Rize su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 21 Eylül Rize Belediyesi su kesintisi son dakika açıklaması

Rize'de yoğun yağışlar nedeniyle su yollarında aşırı rusubat ve mil birikimi yaşanıyor. Rusubat ve mil birikimi arıtma tesislerinin kapasitesini aşarak, bulanıklığa ve kirliliğe yol açıyor.

Bu durumdan dolayı da depolara temiz su verilmesi engelleniyor. Depolardaki suyun bitmesinden dolayı ise şehirde su kesintisi meydana geldi. Rize Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden 20 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.20'de yapılan açıklama şöyle:

"Değerli hemşehrilerimiz, şehrimizde devam eden yoğun yağışlar nedeniyle su alma yollarımızda aşırı rusubat ve mil birikmiştir. Bu durum, arıtma tesisimizin kapasitesini aşarak bulanıklığa ve kirliliğe yol açmış, depolarımıza temiz su verilmesini engellemiştir. Şu anda depolarımızdaki su hızla tükenmektedir. Olumsuz durumun devam ettiğini üzülerek bildirir, gelişmeleri anlık olarak sizlerle paylaşacağımızı belirtiriz. Lütfen suyu tasarruflu kullanmaya özen gösterelim."

Vatandaşlar tarafından Rize su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. Rize Belediyesi tarafından su kesintisi ile ilgili son güncel bilgiler paylaşıldı.

RİZE BELEDİYESİ SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Rize Belediyesi'nin sosyal medya hesabından 21 Eylül 2025 Cumartesi günü gece saatlerinde yapılan açıklamada Ilıca Su Alma Yapısı'nda temizlik çalışmalarının aralıksız sürmeye devam ettiği belirtilmişti.

Çalışmaların ardından sabah saatlerinden itibaren şehir merkezine su verileceği ifade edildi.

Bugün saat 12.41 sıralarında yapılan açıklamada ise Andon Su Arıtma Tesisi'nde yaşanan sorunun giderildiği duyuruldu.

RİZE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 21 EYLÜL?

Rize Belediyesi'nin sosyal medya hesabından son yaptığı açıklamaya göre bugün akşam saatlerine doğru şehrin tüm noktalarına su verilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili belediye tarafından yapılan son açıklama şöyle:

"Andon Su Arıtma Tesisimizde yaşanan sorun giderilmiş olup, akşam saatlerine doğru Gündoğdu bölgesi dahil olmak üzere şehrimizin tüm noktalarına su vermeyi hedefliyoruz."