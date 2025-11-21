Rizespor Fenerbahçe ne zaman canlı hangi kanalda?

Kategoriler
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, zorlu Rize deplasmanında Çaykur Rizespor’un misafiri oluyor.
Domenico Tedesco yönetiminde ligde yenilgisiz ilerleyen sarı-lacivertliler, 28 puanla lider Galatasaray’ın bir adım arkasında ikinci sırada bulunuyor.
Rizespor - Fenerbahçe müsabakası 23 Kasım Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı biçimde yayınlanacak.
Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inin şöyle şekillenmesi bekleniyor:
Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Duran