Roma Torino maç sonucu kaç kaç? Futbolseverlerin gözü bu karşılaşmada

İstanbul
İtalya Serie A’da 3. hafta mücadelesinde Roma ile Torino kozlarını paylaştı.
Roma, sezona harika bir başlangıç yaptı.
Çekişmeli karşılaşmada üstün gelen ekip 1-0’lık skorla Torino oldu. Misafir ekibin galibiyet golü 59. dakikada Giovanni Simeone’den geldi.
Roma’da milli oyuncu Zeki Çelik oyuna 79. dakikada katıldı.
Bu neticeyle Torino 4 puanla 7. sıraya çıktı. Roma ise 6 puanla 4. basamakta kaldı.
Roma, Serie A’daki son 13 iç saha mücadelesinde yenilgi yaşamadı (11 zafer, 2 beraberlik), son dört maçını ise peş peşe kazandı.