 Hüseyin Bahcivan

Romanya Milli Takımı kadro değeri, oyuncuları! Türkiye Romanya milli takım karşılaştırması

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Play-off elemelerinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Romanya Milli Takımı kadro değeri, oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Romanya Milli Takımı kadro değeri, oyuncuları! Türkiye Romanya milli takım karşılaştırması
20.11.2025
20.11.2025
20.11.2025 17:15

Avrupa play-off elemeleri yarı final maçları kapsamında Türkiye ile Romanya karşı karşıya gelecekler. 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak olan mücadele öncesinde Romanya Milli Takımı kadro değeri, oyuncuları gündem oldu.

Romanya Milli Takımı kadro değeri, oyuncuları! Türkiye Romanya milli takım karşılaştırması

ROMANYA MİLLİ TAKIMI KADRO DEĞERİ

'ın verilerine göre Romanya Milli Takımı'nın 85.75 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Kadroda bulunan piyasa değeri en yüksek oyuncunun ise 12 milyon Euro ile Rayo Vallecano forması giyen sağ bek oyuncusu Andrei Ratiu olduğu belirtiliyor. Andrei Ratiu'nun arkasından ise 10 milyon Euro piyasa değeri ile PSV forması giyen Dennis Man geliyor. Dennis Man sağ kanat pozisyonunda oynuyor.

Romanya Milli Takımı kadro değeri, oyuncuları! Türkiye Romanya milli takım karşılaştırması

ROMANYA MİLLİ TAKIMI OYUNCULARI

Romanya Milli Takımı'nda yer alan futbolcular şöyle:

Andrei Ratiu, Dennis Man, Darius Olaru, Daniel Birligea, Louis Munteanu, Stefan Tarnovanu, Ionut Radu, Denis Draguş, Razvan Marin, Marius Marin, Valentin Mihaila, Ştefan Baiaram, Florin Tanase, David Miculescu, Claudiu Petrila, Vlad Dragomir, Virgil Ghita, Deian Sorescu, Vladimir Screciu, Ianis Hagi, Nicuşor Bancu, Adrian Rus, Bogdan Racovitan, Marian Aioani, Alexandru Chipciu, Lisav Naif Eissat

Romanya Milli Takımı kadro değeri, oyuncuları! Türkiye Romanya milli takım karşılaştırması

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM KADRO DEĞERİ

A Milli Takımımızın ise 477.50 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Kadroda bulunan en yüksek piyasa değerine sahip futbolcumuz ise 75 milyon Euro ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız olarak öne çıkıyor.

Kenan Yıldız'ın hemen arkasından Real Madrid'de forma giyen yıldızımız Arda Güler 60 milyon Euro piyasa değeri ile yer alıyor. Arda Güler'in hemen arkasından 45 milyon Euro ile Can Uzun (Eintracht Frankfurt) geliyor.

Romanya Milli Takımı kadro değeri, oyuncuları! Türkiye Romanya milli takım karşılaştırması

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM OYUNCULARI

A Milli Takımımızda yer alan oyuncular şöyle:

Kenan Yıldız, Arda Güler, Can Uzun, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Merih Demiral, Atakan Karazor, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Zeki Çelik, Mert Müldür, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Emirhan Topçu, İsak Vural, Salih Özcan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Yusuf Sarı, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Mert Günok

ETİKETLER
#türkiye milli takımı
#2026 dünya kupası
#transfermarkt
#avrupa elemeleri
#Romanya Milli Takımı
#Aktüel
