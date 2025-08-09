Ronaldo'nun dövmesi var mı? Sosyal medyadan yeniden gündem oldu

Cristiano Ronaldo, son transfer haberleri ile futbol camiasında ses getirdi. Futbolseverler Ronaldo'nun özel hayatını yakından takip ederken dövmesi var mı araştırıldı.

RONALDO'NUN DÖVMESİ VAR MI?

Cristiano Ronaldo uzun yıllardır futbolculuk yaparak dünyanın gündeminde yer alıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çeken ismin dövmesinin olmadığı biliniyor. Yaptığı paylaşımlar göz önüne alındığında Ronaldo'nun dövmesinin olmadığı görülüyor.

RONALDO KAÇ YAŞINDA?

Cristiano Ronaldo, 5 Şubat 1985'te dünyaya geldi. Maria Dolores dos Santos Aveiro ve José Dinis Aveiro'nun son çocukları olan ismin ikinci adı olan Ronaldo, babası Ronald Reagan hayranı olduğu içindir. Hugo adında bir abisi, Elma ve Liliana Cátia adlarında iki ablası bulunuyor.