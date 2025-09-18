Rusya’da deprem mi oldu Kamçatka Türkiye’ye yakın mı? Son depremler 7.8

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde zelzele kayıtlara geçti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky şehrinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yayımladı.

Ancak kısa süre sonra tsunami ikazı kaldırıldı.

Depremdeki can ve mal kaybı olup olmadığı henüz netleşmedi.

Harita üzerinde Kamçatka Yarımadası, Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde yer almakta ve Bering Denizi ile Pasifik Okyanusu'na oldukça yakın bulunmaktadır.

Bu coğrafya, sık sık deprem ve tsunami tehlikeleriyle karşı karşıya kalmaktadır, çünkü Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alır.

Bölgenin Türkiye’ye kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 9 bin kilometredir.