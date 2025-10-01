Galatasaray'dan Liverpool'a üst üste mesajlar!

Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltı golüyle Liverpool karşısında galip geldi. Esasen ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ilk zaferini yaşayan Aslan, karşılaşma sonrasında Liverpool'a mesajlar verdi.

GALATASARAY'DAN SOSYAL MEDYA ÇIKIŞI

Galatasaray'dan art arda sosyal medya paylaşımları geldi! Sarı kırmızılılar ilk olarak 'buradan çıkış yok' mesajı verirken, ardından ise Liverpool'a tek zaferinin 2005 yılındaki Milan maçı olduğunu hatırlattı. Son olarak da temsilcimiz, bu galibiyetle birlikte 3 puana ulaştı ve sıralamada Liverpool'u yakalamış oldu.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1973131554219073993

https://x.com/GalatasaraySK/status/1973133715871043982

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, dev maçtaki tek golü atıp takımına galibiyeti getirmesinin ardından karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

GALATASARAY İÇİN SIRADA DERBİ VAR!

Premier Lig devi Liverpool'u deviren Galatasaray, birkaç gün sonra kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak!