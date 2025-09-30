Galatasaray'da Victor Osimhen tarihe geçti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Victor Osimhen, Galatasaray'ı Liverpool karşısında 1-0 öne geçirdi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 10. golünü attı. Ayrıca da bu skor katkısı, Victor Osimhen'in tarihe geçmesine sebep oldu.
Galatasaray formasıyla kariyerindeki 10. Şampiyonlar Ligi golünü atan Victor Osimhen, Nijeryalı futbolcular arasında bunu başarabilen ilk isim oldu ve ülkesi adına tarihi bir an yaşattı.
Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı geride bırakan temsilcimiz, grup aşamasında 6 karşılaşma daha oynayacak.