Galatasaray'da Victor Osimhen tarihe geçti!

Victor Osimhen, Galatasaray'ı Liverpool karşısında 1-0 öne geçirdi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 10. golünü attı. Ayrıca da bu skor katkısı, Victor Osimhen'in tarihe geçmesine sebep oldu.

VICTOR OSIMHEN NİJERYA ADINA TARİH YAZDI

Galatasaray formasıyla kariyerindeki 10. Şampiyonlar Ligi golünü atan Victor Osimhen, Nijeryalı futbolcular arasında bunu başarabilen ilk isim oldu ve ülkesi adına tarihi bir an yaşattı.

GALATASARAY 6 MAÇA DAHA ÇIKACAK

Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı geride bırakan temsilcimiz, grup aşamasında 6 karşılaşma daha oynayacak.