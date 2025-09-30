Menü Kapat
19°
Futbol
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Victor Osimhen tarihe geçti!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Liverpool karşısında attığı golle tarihe geçti. Esasen ise yetenekli golcü, ülkesi Nijerya adına bir ilki başardı.

, karşısında 1-0 öne geçirdi ve 'ndeki 10. golünü attı. Ayrıca da bu skor katkısı, Victor Osimhen'in tarihe geçmesine sebep oldu.

VICTOR OSIMHEN NİJERYA ADINA TARİH YAZDI

Galatasaray formasıyla kariyerindeki 10. Şampiyonlar Ligi golünü atan Victor Osimhen, Nijeryalı futbolcular arasında bunu başarabilen ilk isim oldu ve ülkesi adına tarihi bir an yaşattı.

GALATASARAY 6 MAÇA DAHA ÇIKACAK

Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı geride bırakan temsilcimiz, grup aşamasında 6 karşılaşma daha oynayacak.

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, yıldız golcüyü Napoli'den transfer etmişti.
