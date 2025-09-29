Menü Kapat
SON DAKİKA!
Futbol
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor: Şampiyonlar Ligi heyecanında büyük sınav!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk ediyor. RAMS Park'taki dev maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor: Şampiyonlar Ligi heyecanında büyük sınav!
Burak Ayaydın
29.09.2025
29.09.2025
, 'ndeki ikinci maçına İstanbul'da çıkıyor. Sezonun ilk Avrupa sınavında Frankfurt deplasmanından farklı mağlubiyetle dönen sarı kırmızılılar, yarın akşam saat 22.00 itibarıyla ile karşı karşıya gelecek ve puan ya da puanlar almaya çalışacak.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1972616077206270406

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇINDA FRANSIZ HAKEM

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin düdük çalarken, tecrübeli ismin yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Ayrıca karşılaşmanın dördüncü hakemi de Jeremy Stinat olacak.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1972331717655748959

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN DE DÖNDÜ

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara dönmüştü. Esasen ise yarınki karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında giyecek.

Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor: Şampiyonlar Ligi heyecanında büyük sınav!

RAMS PARKTA TRİBÜNLER DOLU OLACAK

Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan temsilcimiz, yarın yine dolu tribünler önünde mücadele edecek! Galatasaray taraftarı, oluşturacakları atmosferle hem kendi futbolcularının performansını yukarı çekmeye hem de rakip oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.

Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor: Şampiyonlar Ligi heyecanında büyük sınav!

GALATASARAY'DA 27 MAÇLIK SERİ

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı kırmızılılar, sonrasında ise taraftarı önünde 27 resmi maça çıkmış ve hiç kaybetmemişti.

Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor: Şampiyonlar Ligi heyecanında büyük sınav!

LIVERPOOL TRANSFERDE BÜYÜK OYNAMIŞTI

Premier Lig şampiyonu Liverpool, geçtiğimiz yaz döneminde pek çok yıldız futbolcuyu kadrosuna katmış ve 500 milyon Euro üzerinde bir yatırım gerçekleştirmişti. Son olarak da İngiltere devi, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezona Atletico Madrid maçı ile başlamış ve 3-2 galip gelmişti.

Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor: Şampiyonlar Ligi heyecanında büyük sınav!

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL'DA ARNE SLOT NE HEDEFLİYOR?
Takımın son maçlardaki ritminden memnun olmayan Hollandalı çalıştırıcı, rotasyonda kritik hamleler yapmaya hazırlanıyor.
