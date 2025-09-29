Menü Kapat
Futbol
 Burak Ayaydın

Ryan Babel'den Galatasaray'a mesaj: "Böyle futbolcuların değeri çok bilinmez"

Ryan Babel, Galatasaray ve Liverpool arasındaki maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Esasen ise futbolculuk döneminde her iki takımda da forma giyen Babel, zor bir mücadele beklediğini belirtti.

Ryan Babel'den Galatasaray'a mesaj:
TRT Spor
29.09.2025
14:54
29.09.2025
14:54

Ryan Babel'den 'a dair özel tespitler geldi. Ayrıca eski futbolcu, 'un hücum hattından ziyade orta sahasına dikkat çekti ve tek bir ismi ön plana çıkardı.

ZOR MAÇ VURGUSU

"Galatasaray - Liverpool maçı her sonuca açık. Bu sezon uzun zaman sonra Liverpool'un yenildiği bir maç izledik. İngiliz taraftarlar, takımlarını daha mücadeleci görmek istiyor. Galatasaray karşılaşması bu nedenle onlar için önemli bir test olacak. Galatasaray her zaman zorlu bir rakiptir çünkü çok iyi bir kadrosu var ve sezona çok iyi başladı. Frankfurt karşısında istenmeyen bir sonuç alındı ama RAMS Park'ta oynanacak maçlar her rakip için çok zordur."

Ryan Babel'den Galatasaray'a mesaj: "Böyle futbolcuların değeri çok bilinmez"

TÜRK TARAFTARLAR DETAYI

"Taraftarı önünde oynamak kesinlikle Galatasaray'a bir avantaj sağlayacaktır. Tüm dünya bunu biliyor, tribündeki kalabalık taraftarlar sahadaki ekstra oyuncu oluyor. RAMS Park ve Anfield atmosferleri arasında farklar var. İki stadyum da eşsiz. İngilizler kesinlikle futbola çok tutkulu ama Türk taraftarların tutkusunu gördüğünüzde hiç kimsenin onlar gibi olmadığını anlıyorsunuz."

KİLİT İSMİ SÖYLEDİ

"Galatasaray Isak'a dikkat etmeli. Henüz yüzde 100 hazır değil ama çok tehlikeli bir oyuncu. Aynı zamanda Gravenberch gibi orta sahayı domine eden ve sezona çok iyi başlayan bir oyuncu da var. Böyle futbolcuların değeri çok bilinmez çünkü biz genelde golcüler hakkında konuşuruz. Ancak çoğunlukla orta saha oyuncuları maçı kontrol eder. Galatasaray kesinlikle Gravenberch'e önlem almalı. Bu tarz maçları çok fazla oynamış biri olarak söylemeliyim ki takımların biraz da şansa ihtiyacı olur."

Ryan Babel'den Galatasaray'a mesaj: "Böyle futbolcuların değeri çok bilinmez"

GALATASARAY'IN POTANSİYELİ HAKKINDA

"Galatasaray'ın çok önemli bir kadrosu var ve harika futbolcular transfer etti. Liverpool maçından puanla ayrılmak isteyecekler. Takımın potansiyeli, istedikleri seviyeye ulaşmak için yeterli. Türkiye'de 10 yıl geçirdim. İnsanlar, burada başarılı olmanın çok kolay olmadığını anlamalılar. Eğer önemli bir oyuncu olarak Türkiye'ye geldiyseniz taraftarlar hızlıca beklentiye girer. Futbolcular da insan. Yeni kültürlere, yeni dillere ve futbolun oynanış biçimine adapte olmak zorunda."

Ryan Babel'den Galatasaray'a mesaj: "Böyle futbolcuların değeri çok bilinmez"

LEROY SANE KRİTİĞİ

"Leroy Sane çok yetenekli ve büyük bir futbolcu. Nasıl bir profesyonel olduğunu kariyeri bize gösteriyor. Belki formunu artırması gerekiyor olabilir ama takıma çok katkı sağlayacaktır. Bu kadro, benim Galatasaray'da oynadığım zamanki kadrodan çok daha iyi. Biz gelişmeye çalışan bir takımdık. Bugünkü kadroya baktığınızda çok daha tecrübeli ve yetenekli bir takım görüyoruz. Şu anki takım ligde ve Avrupa'da başarıya ulaşmaya çok daha hazır."

Sıkça Sorulan Sorular

RYAN BABEL TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMLARDA OYNAMIŞTI?
Eski futbolcu; Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymişti.
