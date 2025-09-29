Elektrikli bisiklet yemek yiyenlerin arasına daldı

Gaziantep'te ismi öğrenilemeyen çocuk, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantada yemek yiyenlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü çocuk elektrikli bisikletten, lokantada yemek yiyen müşteriler ise oturdukları sandalyeden yere düştü. Yemek yiyen lokanta müşterileri elektrikli bisikletin çarpması sonucu şoka uğradı. Kazayı görenler lokanta çalışanları ve çevredeki vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Kazada yaralanan olmazken, panikleyen sürücü çocuk ise elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elektrikli bisikletlinin lokantada yemek yiyenlerin arasına daldığı, yemek yiyen vatandaşların da elektrikli bisikletin çarpması sonucu yere düştüğü görüldü.