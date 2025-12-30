Karaman'da kamyon otomobile çarptı! Feci kaza saniye saniye kamerada

Karaman'da kamyonun çarptığı otomobil savrularak belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa alındı. Öte yandan kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonla çarpışan otomobilin savrularak halk otobüsüne çarptığı ve çarpışma sırasında yerinden çıkan LPG tankının yola fırladığı anlar yer aldı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.