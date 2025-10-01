Menü Kapat
17°
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan'dan kritik mesaj!

Galatasaray'da Liverpool zaferi sonrası röportajlar gelmeye başladı. Galatasaray'ın yıldız isimleri Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan, 'takım' olgusuna özellikle dikkat çekti.

Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan'dan kritik mesaj!
, 'nde 'u 1-0 ile geçti. Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren ve , aynı noktada buluştu.

Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan'dan kritik mesaj!

VICTOR OSIMHEN'DEN GALİBİYET SONRASI AÇIKLAMALAR

Arkadaşlarına seslenen yıldız forvet, "Açıkçası takımı tebrik etmek istiyorum. Bizim için zorlu bir rakipti. Buradaki taraftarlar hariç birçok insan bizim kazanacağımızı düşünmüyordu. Takımdan 3 hafta uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu. Buraya gelmemin sebebi bu taraftarlardı. Taraftarın bu şekilde beni desteklemesi çok gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Kulübümüzü ve taraftarlarımızı çok seviyorum." dedi.

Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan'dan kritik mesaj!

İLKAY GÜNDOĞAN DA TAKIM KRİTİĞİNDE BULUNDU

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli futbolcu, "En önemlisi takımın kazanmasıydı. Herkesin emeğine sağlık, herkesi tebrik ediyorum. Böyle bir rakibe karşı oynarken takım ruhu gerçekten çok önemli oluyor. Yaptığımız her şeyi beraber yapmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık, çok mutluyuz. İlk yarı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci gol için şansımız vardı. Sonuçta kalemizde gol görmedik. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetimiz. Umarım daha güzel galibiyetler görürüz. Bu performansla devam etmek istiyoruz. Bugünkü maçın keyfini, zevkini tatlı şekilde çıkarıp yarından itibaren Beşiktaş maçına odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

MAÇIN OYUNCUSU KİM SEÇİLDİ?
Galatasaray Liverpool'u devirirken, zafer golünü atan Victor Osimhen de maçın adamı seçildi.
