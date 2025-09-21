Sadettin Saran aslen nereli, babası nereli? Fenerbahçe'ni yeni başkanı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe'de bugün başkanlık seçimi yapıldı. Binlerce kongre üyesinin katılım sağladığı seçim sonuçları sonrasında Sadettin Saran'ın babasının kim olduğu ve nereli olduğu araştırıldı.

SADETTİN SARAN ASLEN NERELİ, KİMDİR?

Amerikalı bir anne ile Türk bir babanın oğlu olan Saran, 4 erkek kardeşin en büyüğü olarak tanınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde doğan ismin babası aslen Kırıkkale'nin Keskin ilçesindendir. Küçük yaşta Türkiye'ye gelen isim Saran Holding Yönetim Kurulu başkanı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 34. Başkanıdır.

SADETTİN SARAN'IN BABASI KİM, NERELİ?

