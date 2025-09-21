Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Sadettin Saran yönetim listesi 2025! FB başkanlık seçimi bugün

Sadettin Saran yönetim listesinde yer alan isimler belli oldu. Eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde düzenlenecek olan 2025 Fenerbahçe SK olağanüstü seçimli genel kurulu dün itibarıyla başladı.

Sadettin Saran yönetim listesi 2025! FB başkanlık seçimi bugün
Binlerce taraftarın heyecanla beklediği başkanlık seçiminde heyecan dorukta. ile başkanlık için mücadele edecek.

SADETTİN SARAN YÖNETİM LİSTESİ 2025

Sadettin Saran'ın bugün gerçekleşen seçim öncesi duyurduğu listesinde yer alan isimler şöyle:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

Sadettin Saran yönetim listesi 2025! FB başkanlık seçimi bugün

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün 10.00 itibarıyla başlayan FB başkanlık seçiminde heyecan sürerken Ali Koç ile Sadettin Saran mücadele edecek. İki isim arasında gerçekleşecek olan başkanlık seçiminde oy verme işlemleri 17.00'de sona ererken oyların sayılmasının ardından başkan olan isim belli olacak.

