Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? Branş ve Kadro dağılımı gündemde

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 2. etap personel alımının yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun açıklamalarının ardından Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman gerçekleştirileceği gündem oldu.

17.09.2025
17.09.2025
17.09.2025 16:33

tarafından 2025 Mayıs ayında 15.342 ataması gerçekleştirildi. Mayıs ayında gerçekleştirilen atamaların ardından 2. atama sürecinde 18 bin kadro ayrılacağı duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman yapılacağı, branş ve kadro dağılımları merak ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIMI NE ZAMAN 2025?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 18 bin personel alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız) ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde duyurusunun yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP KADRO, BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından henüz 2. etap kadro ve branş dağılımı henüz duyurulmadı. Resmi Gazete'de personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından, kadro ve branş dağılımının belli olması bekleniyor.

