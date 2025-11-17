Sağlık Bakanlığı’nda 26 bin 673 personel alımı heyecanı! Gözler kadro dağılımına çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Sağlık Bakanlığı personel alımı için düğmeye basıldı. Buna göre 2026 yılı içerisinde büyük çoğunluğu uzman doktorlardan oluşacak 26 bin 673 personel alımı gerçekleşecek. Bununla birlikte hemşire, ebe ve sağlık teknikeri gibi farklı unvanlardaki sağlık çalışanları da boş olan kadrolara alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KARARI CUMHURBAŞKANI’NIN İMZASIYLA YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin karar karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla paylaşılan kararda eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği kaydedildi.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımında en çok merak edilen konu kadro dağılımı olmuştu. Yayımlanan karar ile akıllardaki sorular da cevabını bulmuş oldu.

Buna göre acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ BEKLENİYOR

Sağlık camiasında heyecana neden olan personel alımına ilişkin başvuruların en zaman başlayacağı da yoğun şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımının 2026 yılı içinde gerçekleşeceği biliniyor ancak başvuruların en zaman başlayacağına dair henüz bir takvim paylaşılmadı.