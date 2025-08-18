Sağlık ocakları bugün açık mı, çalışıyor mu 18 Ağustos?

Doktor grev kararının ardından sağlık ocaklarının bugünkü çalışma durumu da merak edildi. Her gün binlerce kişinin tedavi aldığı sağlık ocaklarının çalışma durumu vatandaşın gündeminde.

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI 18 AĞUSTOS?

Genel Sağlık İş, internet sitesi üzerinden 18 Ağustos Pazartesi günü iş bırakma kararı aldıklarını duyurmuştu. Türkiye Kamu-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos günü iş bırakma kararı alındı. Memur ve emekli teklif zamları sonrasında alınan kararın ardından iş bırakma eylemi uygulanıyor. Sağlık ocaklarında hizmet verilmeye devam ederken doktorunuzun bugün çalışıp çalışmadığını arayarak öğrenmeniz gerekebilir. Sağlık ocaklarında hizmetlerde aksama yaşanmazken doktorların durumu değişmektedir. Bu nedenle gitmeden önce doktorunuzun bugün aile hekimliğinde bulunup bulunmadığını öğrenmeniz gerekebilir.

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN ÇALIŞIYOR MU SON DAKİKA 18 AĞUSTOS?

Türkiye Kamu-Sen, Türkiye genelinde 18 Ağustos günü iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu. Buna göre aile hekimliklerinde bazı doktorların bulunmama ihtimali bulunuyor. En güvenilir yol aile hekimliğinizi arayarak kontrol etmenizdir. Sağlık ocaklarında normla işlemler sorunsuz olarak devam ediyor. Sağlık ocakları hafta içi her gün belirli mesai saatleri içerisinde açık olurken doktorların durumu değişebiliyor.