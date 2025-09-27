Menü Kapat
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Paşinyan'dan BM kürsüsünde çarpıcı açıklamalar: Türkiye ile eşi benzeri görülmemiş olumlu diyalog

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi. Paşinyan, Türkiye ile aralarında "eşi benzeri görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildiğini" belirtmekten mutluluk duyduğunu söyledi...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 22:12

Başbakanı , 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, "" ile Ermenistan arasında eşi benzeri görülmemiş olumlu bir diyalogun tesis edildiğini kaydetmekten mutluyum" ifadelerini kullandı. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli bir diyalog içinde olduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı güven seviyesinin yükselmeye devam ettiği düzenli görüşmeler gerçekleştiriyorum" dedi.

"OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAK"

Paşinyan Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler için, "Son derece yüksek değerlendirdiğim bir başarıdır" ifadelerini kullanırken, iki ülke arasındaki diplomasinin daha da iyileşeceğine güvendiğini belirtti. Paşinyan, "Eminim ki bu, yakın gelecekte Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve iki ülke arasındaki devlet sınırının tamamen açılmasına yol açacak olumlu sonuçlar doğuracaktır" açıklamasını yaptı.

Paşinyan'dan BM kürsüsünde çarpıcı açıklamalar: Türkiye ile eşi benzeri görülmemiş olumlu diyalog



Ermenistan Başbakanı ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan arasında paraflanan anlaşmasına da değinerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konudaki çabalarını yeniden takdir etti. Paşinyan açıklamasında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ben Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdik, çünkü Trump'ın barış fikrine gerçekten bağlı olduğunu kendi örneğimizle gördük" ifadelerini kullandı.

Paşinyan kürsüde ülkesinin diğer diplomatik ilişkilerine de değinerek, "İran ve Gürcistan ile diyalogumuz da giderek daha görünür hale geliyor" ifadelerini kullandı. Ermeni lider Azerbaycan ve Türkiye ile olan ilişkilerin yanı sıra bu bağların da Güney Kafkasya bölgesini barışçıl, istikrarlı ve gelişen bir ortam kılmak açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Paşinyan, "Bu bağlamda, bölgemizdeki ülkelerle diyalog kurmamız ve Rusya ile geleneksel diyaloğumuzu da geliştirmemiz açısından önemli bir platform olan 3+3 formatına da değer veriyorum" dedi.

