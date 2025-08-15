Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Doktorlar bile şaşkına döndü! Vücudundan tam 100 tane taş çıktı

Yozgat'ta yaşayan Serhat Evran, şiddetli ağrıyla hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın böbreğinde taş olduğu tespit edildi. Ancak doktorları bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Derhal ameliyata alınan Evran'ın böbreğinden tam tamına 100 tane minik taş çıktı.

Doktorlar bile şaşkına döndü! Vücudundan tam 100 tane taş çıktı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.08.2025
14:24
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
14:24

Akdağmadeni ilçesinde benzerine az rastlanır bir sağlık olayı yaşandı. Serhat Evran isimli vatandaş, dayanılmaz ağrılarla hastaneye başvurdu. Evran’ın detaylı tetkiklerinin yapılmasının ardından böbreğinde 100 taneye yakın taş tespit edildi.

Doktorlar bile şaşkına döndü! Vücudundan tam 100 tane taş çıktı


Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu ve Op. Dr. Arif Bedirhan Bayraktar hastanın son durumunu kontrol ederek kısa sürede taburcu olacağını söyledi. Hastanın durumu hakkında açıklama yapan Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu hastanın 10 yıl kadar önce sağ böbrekten taş cerrahisi operasyonu geçirdiğini ifade etti.

Doktorlar bile şaşkına döndü! Vücudundan tam 100 tane taş çıktı

Kocamanoğlu, "Yaptığımız incelemede sağ böbreğin tamamını dolduran taşları vardı. Hastayla görüşerek bu tür büyük taşlarda büyük bir cerrahi olabileceğini ve hastanın birkaç delikten girerek, sırttan delerek yapılması gerektiğini söyledik. Hastamız kabul etti. Çarşamba günü hastanın ameliyatını yaptık. Tek delikten girerek neredeyse tamamını temizledik. Bugün de hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz" dedi.

Doktorlar bile şaşkına döndü! Vücudundan tam 100 tane taş çıktı

HER 10 KİŞİDEN BİRİ...

Böbrek taşının yaygın olduğuna değinen Kocamanoğlu, " oranı ülkemizde çok yüksek. Her 10 kişiden biri böbrek taşından muzdarip. Taş hastalarına önerilerimiz oluyor. Günlük idrar çıkışları 2 buçuk litreye yakın olacak şekilde sıvı tüketmelerini özellikle su tüketimi öneriyoruz. Spor ve aktivite, tuz kısıtlaması öneriyoruz. Bu önerilere uyarlarsa taş oluşma riskinin azalabileceğini hastalara iletiyoruz. Tedavi sadece cerrahi olarak taşların çıkartılması değil, sonraki yaşam tarzı değişikliği de bizler için çok çok önemli" şeklinde konuştu.

