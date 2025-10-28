Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ALTAY Tankı ile Türkiye savunma sanayisinde ihracat gücünü katlayacak

ALTAY Tankı'nda seri üretim dönemi başladı. Artık Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel etkisinin gücü de artıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'yi savunma ihracatında üst lige taşıyan tankın özelliklerinden bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 23:44

ALTAY Tankı'nın ilk teslimat töreni yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Başkanı Haluk Görgün, tankın seri üretiminin yapılacağı tesise ilişkin, "Kazandığımız bu üretim kabiliyetiyle hem kendi ordumuzun ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılayabileceğiz hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadelerini kullandı..

ALTAY Tankı ile Türkiye savunma sanayisinde ihracat gücünü katlayacak

SAYILI ÜRETİM TESİSLERİNDEN BİRİ DEVREYE ALINDI

Görgün ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haluk Görgün, teslim edilen tankların ötesinde Türkiye'nin çok önemli bir kabiliyet kazandığını ve dünyada sayılı üretim tesislerinden bir tanesinin devreye alındığını söyledi.

Görgün, Türkiye'nin kara araçlarında dünyada bilinen bir ülke haline geldiğini belirterek, "40'ın üzerindeki ülkeye 5 binin üzerinde çeşitli büyüklüklerdeki kara araçlarını ihraç eder konumundaydık. Bugün kazandığımız bu üretim kabiliyetiyle hem kendi ordumuzun ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılayabileceğiz hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

ALTAY Tankı ile Türkiye savunma sanayisinde ihracat gücünü katlayacak

"KONTROL YAZILIMI BİLE ÇOK AZ ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU YETENEK"

ALTAY Tankı'nın Türkiye'nin teknoloji ekosistemini temsil eden entegre bir sistem olduğuna işaret eden Görgün, "Bugün teslim ettiğimiz ilk seri üretim ALTAY tankları, dünyada kendi klasmanında ana muharebe tankı olarak ilk sıralarda yer alan özelliklere sahip. Sadece gördüğünüz bir zırhlı kara aracının ötesinde, özellikle donanım ve yazılımlarıyla 90'ın üzerinde teknoloji sağlayıcı firma ile yürütülen koordineli bir çalışmanın ürünü. Bu tank için geliştirilen ağ destekli komuta kontrol yazılımı bile Türkiye'nin ve çok az ülkenin sahip olduğu bir yetenek." diye konuştu.

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Görgün, ilk seri üretimin başarıyla tamamlandığını ve üretim kapasitesinin her geçen gün artırılacağını belirtti. Görgün, "İlk üretilen tanklar üzerinde yapılan testler neticesinde seri üretime yönelik nihai haller ortaya çıktı. Seri üretim kabiliyeti artırılarak yıllık 96 tank, 120 8x8, 6x6 araç üretme kabiliyeti var bu tesisin. İlk T1 tanklarında 85 tankta güç grubu Güney Kore'den temin edilecek. Sonrasında BMC Power'ın ürettiği BATU 1500 beygirlik motor ve onun transmisyonuyla birlikte T2 süreçleri başlayacak. İlk T1'leri uluslararası motorla, T2'leri ise yerli motorla teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ALTAY Tankı ile Türkiye savunma sanayisinde ihracat gücünü katlayacak

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDE GELDİĞİ YÖNÜ GÖSTERİYOR"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, üretim sürecinin, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin zırhlı kara araçları alanında teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Tosyalı, "Ülkemiz dünya ölçeğinin çok üzerinde, dünyada kendi tankını üretebilen 12 ülkeden birisi oldu. Hele ki ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi sahip olduğu kabiliyetler arasında teknolojik olarak dünyadaki en iyisi diyebiliriz. Az önce gösterisinde izlediğimiz mükemmel tankımız ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli üretimin önemine işaret eden Tosyalı, şunları kaydetti:

"Bu sistemin Türkiye'de üretiliyor olması şöyle çok önemli, yaşayan bir sisteminiz var. Bir yanda sahadan gelen bütün bildirimlerle kendi sisteminizi devamlı güncelleyebiliyorsunuz. Daha önceden yurt dışından temin edilen bu tip sistemler yıllarca aynı kalırdı. Ama artık dünyada teknoloji çok hızlı dönüşüyor. Biz artık bu sistemin hem parçasıyız hem öncüsüyüz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çelikten bir kale! Altay tankından gövde gösterisi
Altay Tankı yeni dönemi başlatıyor, envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ETİKETLER
#savunma sanayi
#Altay Tankı
#Seri Üretim
#Yerli Teknoloji
#Bmc
#Türkiye Ordusu
#Kara Araçları
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.