19°
Kırşehir'de aile içi dehşet: Anne ve babasını öldürdü, akrabalarını yaraladı!

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyü, korkunç bir aile dramına sahne oldu. 37 yaşındaki Ö.K., aile içi husumet nedeniyle annesi 71 yaşındaki A.Ö. ve babası 71 yaşındaki N.Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor...

Kırşehir'de aile içi dehşet: Anne ve babasını öldürdü, akrabalarını yaraladı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 23:01

’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, aile içi husumet nedeniyle 37 yaşındaki Ö.K. isimli şahıs, annesi 71 yaşındaki A.Ö. ve babası 71 yaşındaki N.Ö.’yü bıçakla öldürdü.

Kırşehir'de aile içi dehşet: Anne ve babasını öldürdü, akrabalarını yaraladı!


YAKALANDI

Olayın ardından araçla yoldan geçen akrabaları F.B. ve N.G.’ye de bıçakla saldıran Ö,K., Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından yakalandı.

Şüpheli Ö.K., suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına alındı . Yaralılar F.B. ve N.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

