Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? Galatasaray UEFA listesini vermeye hazırlanıyor

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonunda güçlü takımlarla karşılaşacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

UEFA, 2025-2026 sezonunda mücadele edecek kulüplerin kadrolarını iletmesi için kesin tarihler belirledi. Buna göre kulüpler, 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece Türkiye saatiyle 01.00’e kadar sistem üzerinden listelerini göndermiş olmalı. Bu sürenin aşılması halinde kadroya yazılmayan futbolcular, Avrupa kupalarında oynama hakkını kaybedecek.

Kış transfer döneminin ardından da ek bir bildirim hakkı bulunuyor. Bu dönemde kulüpler, A listesinde en fazla 3 futbolcu değişikliği yapabiliyor. Böylece ara transferde kadroya dahil edilen isimler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme şansına sahip oluyor. Ancak bu değişiklik hakkı sınırlı tutuluyor ve yalnızca UEFA’nın belirlediği şartlar dahilinde kullanılabiliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNU BİLDİRDİ Mİ, NE ZAMAN VERECEK?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak tek Türk takımı olarak kadro bildirimini UEFA’ya yapmak zorunda. A listesinde en fazla 25 futbolcu bulunabiliyor ve bu listede en az 8 futbolcunun “yerel yetişmiş” olması şart koşuluyor. Bu 8 oyuncunun 4’ü kulübün altyapısından, 4’ü ise aynı ülkedeki başka kulüplerin altyapısından yetişmiş olmalı. Eğer bu kriterler karşılanmazsa kadro 25 kişiden daha az oyuncuyla doldurulabiliyor.

B listesi ise kulübün altyapısında en az 2 yıl bulunmuş ve 21 yaşını doldurmamış futbolcular için hazırlanıyor. A listesinden farklı olarak daha esnek olan B listesi, teslim tarihinden önce sınırsız şekilde güncellenebiliyor. Bu nedenle Galatasaray altyapısından çıkan genç oyuncular, UEFA’ya bildirilecek B listesi aracılığıyla Avrupa arenasında süre alabilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray; Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar Liverpool, Atletico Madrid, Bodo/Glimt ve Union SG ile sahasında karşılaşırken; Manchester City, Eintracht Frankfurt, Ajax ve Monaco ile deplasmanda oynayacak.