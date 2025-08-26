Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta? UEFA isim listesi için son tarih

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off aşamasının rövanş maçları bu hafta oynanacak.

Rövanş maçlarının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan 36 takım netlik kazanacak. Ülkemizden Galatasaray doğrudan lig aşamasına katılmaya hak kazanırken, Fenerbahçe'nin durumunu ise Benfica ile oynayacağı play-off etabı belirleyecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kadro bildiriminin ne zaman, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalan takımların kadro bildirimlerini en geç 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'e kadar bildirmeleri gerekiyor.

Kulüpler UEFA'ya liste sunarken A ve B olmak üzere iki ayrı liste verecek. A listesi 25 kişiden oluşacak ve en az 2 kaleci bulunması gerekiyor. Genç oyuncuların yer aldığı B listesine ise takımlar sınırsız oyuncu kaydı yapabiliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kura çekimi ise play-off etabının ardından 28 Ağustos 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından 36 takımın maç tarihleri ve eşleşmeleri belli olacak.