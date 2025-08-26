Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta? UEFA isim listesi için son tarih

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta play-off etabının son maçları oynanacak. Play-off etabının tamamlanmasının ardından ise lig aşaması başlayacak. Futbolseverler tarafından Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise merak ediliyor. UEFA isim listelerinin teslim edileceği tarihi duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta? UEFA isim listesi için son tarih
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 09:53

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan 'nin aşamasının rövanş maçları bu hafta oynanacak.

Rövanş maçlarının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan 36 takım netlik kazanacak. Ülkemizden doğrudan lig aşamasına katılmaya hak kazanırken, 'nin durumunu ise Benfica ile oynayacağı play-off etabı belirleyecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kadro bildiriminin ne zaman, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta? UEFA isim listesi için son tarih

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalan takımların kadro bildirimlerini en geç 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'e kadar bildirmeleri gerekiyor.

Kulüpler UEFA'ya liste sunarken A ve B olmak üzere iki ayrı liste verecek. A listesi 25 kişiden oluşacak ve en az 2 kaleci bulunması gerekiyor. Genç oyuncuların yer aldığı B listesine ise takımlar sınırsız oyuncu kaydı yapabiliyor.

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta? UEFA isim listesi için son tarih

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması ise play-off etabının ardından 28 Ağustos 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından 36 takımın maç tarihleri ve eşleşmeleri belli olacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
#kura çekimi
#Fenerbahçe
#Kadro Bildirim
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.