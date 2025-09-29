Menü Kapat
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 30 Eylül - 1 Ekim'de oynanacak maçların kanalları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun 2. hafta maçları yarın başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, 30 Eylül 2025 Salı günü İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları merak ediliyor. Karşılaşmaların yayın bilgileri belli oldu.

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan 'nde 2. hafta maçları yarın başlıyor. 2 gün sürecek olan karşılaşmaların ilk gününde temsilcimiz , RAMS Park'ta 'u ağırlayacak.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları , ve ekranlarından yayınlanıyor.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında TRT 1'den sadece 2 karşılaşma yayınlanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool ile 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'da oynayacağı karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Galatasaray'ın mücadelesinin yanı sıra 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan Villarreal - Juventus mücadelesi de TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası kapsamında 1 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak olan Union Saint Gilloise - Newcastle United maçı TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası kapsamında oynanacak ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının kanalları şöyle:

30 Eylül Salı

  • 19.45 | Kairat Almaty - Real Madrid
  • 19.45 | Atalanta - Club Brugge
  • 22.00 | Chelsea - Benfica
  • 22.00 | Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt
  • 22.00 | Inter - Slavia Prag
  • 22.00 | Pafos - Bayern Münih
  • 22.00 | Bodo Glimt - Tottenham
  • 22.00 | Marsilya - Ajax
1 Ekim Çarşamba

  • 19.45 | Karabağ - Kopenhag
  • 22.00 | Barcelona - PSG
  • 22.00 | Monaco - Manchester City
  • 22.00 | Arsenal - Olympiakos
  • 22.00 | Borussia Dortmund - Athletic Bilbao
  • 22.00 | Bayer Leverkusen - PSV
  • 22.00 | Napoli - Sporting
