Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 30 Eylül - 1 Ekim'de oynanacak maçların kanalları belli oldu

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlıyor. 2 gün sürecek olan karşılaşmaların ilk gününde temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlayacak.
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor.
Bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında TRT 1'den sadece 2 karşılaşma yayınlanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool ile 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'da oynayacağı karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Galatasaray'ın mücadelesinin yanı sıra 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan Villarreal - Juventus mücadelesi de TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası kapsamında 1 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak olan Union Saint Gilloise - Newcastle United maçı TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası kapsamında oynanacak ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının kanalları şöyle:
