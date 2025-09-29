Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 30 Eylül - 1 Ekim'de oynanacak maçların kanalları belli oldu

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlıyor. 2 gün sürecek olan karşılaşmaların ilk gününde temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlayacak.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında TRT 1'den sadece 2 karşılaşma yayınlanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool ile 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'da oynayacağı karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Galatasaray'ın mücadelesinin yanı sıra 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan Villarreal - Juventus mücadelesi de TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası kapsamında 1 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak olan Union Saint Gilloise - Newcastle United maçı TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası kapsamında oynanacak ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının kanalları şöyle:

30 Eylül Salı

19.45 | Kairat Almaty - Real Madrid

19.45 | Atalanta - Club Brugge

22.00 | Chelsea - Benfica

22.00 | Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt

22.00 | Inter - Slavia Prag

22.00 | Pafos - Bayern Münih

22.00 | Bodo Glimt - Tottenham

22.00 | Marsilya - Ajax

1 Ekim Çarşamba