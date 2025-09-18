Şampiyonlar Ligi para ödülleri! 2025-2026 sezonunda dağıtılacak para ödülü açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatla birlikte gelir dağılımında da kapsamlı değişiklikler yapıldı. 2025-2026 sezonuyla birlikte turnuvaya katılan kulüplerin farklı kriterlere göre kazanç elde etmesi sağlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2026

UEFA’nın açıkladığı yeni ödül sistemine göre kulüpler, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katıldıkları anda 18 milyon 620 bin euro katılım ücreti kazanacak. Katılım ücreti, turnuvaya katılan tüm takımlar için sabit bir gelir kalemi olacak. Ayrıca lig aşamasında alınacak her galibiyet için 2 milyon 100 bin euro, beraberlik için ise 700 bin euro prim ödenecek. Böylece kulüpler yalnızca katılım ücretiyle değil, sahada gösterdikleri performansla da ciddi kazanç elde edecek.

Sıralama ödülleri de yeni sistemin önemli gelirleri arasında yer alıyor. İlk 8 sırada yer alan kulüplerin her biri 2 milyon euro ek gelir elde edecek. 9 ile 16. sırada bulunan takımlar ise 1 milyon euro bonus alacak. Bu şekilde lig aşamasındaki sıralamanın maddi getirisi yalnızca hisse paylarıyla değil, doğrudan verilen bonuslarla da artırılmış olacak.

Buna ek olarak, sıralamaya göre hisse dağılımı sistemi uygulanacak. Her hisse 275 bin euro değerinde olacak. 1. sırayı alan takım 36 hisse, 36. sıradaki ekip ise yalnızca 1 hisse alacak. Bu dağılımla birlikte lig aşamasındaki performans, maç başı ödüllerin yanı sıra sıralama payları üzerinden de takımlara önemli katkı sağlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ 2025-2026 NE KADAR?

Lig aşamasının ardından başlayan eleme turlarında da büyük ödüller bulunuyor. Son 16 Play-off turuna yükselen kulüpler 1 milyon euro kazanacak. Bunun üzerine, son 16 turuna kalan takımlar 11 milyon euro daha elde edecek. Çeyrek finale yükselen ekipler 12,5 milyon euro, yarı finale çıkan takımlar ise 15 milyon euro gelir sağlayacak. Bu kalemlerle birlikte kulüplerin sezon boyunca elde edebileceği toplam gelir miktarı ciddi oranda artacak.

Final aşaması için belirlenen ödül miktarları da oldukça dikkat çekici. Finali kaybeden takım 18,5 milyon euro alacak. Kupayı kazanan takım ise bu miktara ek olarak 6,5 milyon euro daha gelir elde edecek. Böylece şampiyon olan kulüp yalnızca kupa zaferi değil, en yüksek gelir payını da garantilemiş olacak.

Tüm bu kalemlere ek olarak televizyon yayın gelirleri de kulüplerin bütçelerine katkı sağlayacak. Bu gelirler, ülkeler arasında dağıtılacak ve kulüplerin bulunduğu ülkenin yayın gelirlerine göre belirlenecek. Türkiye gibi yayın gelirleri görece düşük olan ülkeler de bu havuzdan pay alacak ve bütçelerine ekstra katkı sağlama imkanına kavuşacak.