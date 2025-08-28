Samsunspor Panathinaikos maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maç

Avrupa'nın en prestijli ikinci futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde bugün temsilcimiz Samsunspor kendi evinde Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 2-1 mağlubiyet ile sahadan ayrılmıştı. Karadeniz ekibinin bugün UEFA Avrupa Ligi bileti almak için kesin bir galibiyet hedefliyor. Taraftarlar tarafından Samsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

19 Mayıs Stadu'nda oynancak olan Samsunspor - Panathinaikos maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kalabilmek için Samsunspor'un karşılaşmada en az 2 farkla rakibini yenmesi gerekiyor. 1 farkla Samsunspor ilk 90'dakika önde bitirirse mücadele uzatmalara uzayacak.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa UEFA Avrupa Ligi biletini alan takımı penaltı atışları belirleyecek.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Samsunspor karşılaşmada tam kadro sahada olacakken, Panathinaikos'da 3 eksik bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Georgios Kyriopoulos, Filip Djuricic ve Tin Jedvaj karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Makoumbou, Dimata, Emre, Marius.

Panathinaikos: Dragowksi, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Cerin, Chrivella, Tete, Pellistri, Bakasetas, Swiderski.