Samsunspor Panathinaikos maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maç

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçları kapsamında bugün temsilcimiz Samsunspor ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Samsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor. Saat 20.00'de başlayacak olan Samsunspor - Panathinaikos maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Avrupa'nın en prestijli ikinci futbol organizasyonu olan 'nde bugün temsilcimiz kendi evinde ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 2-1 mağlubiyet ile sahadan ayrılmıştı. Karadeniz ekibinin bugün UEFA Avrupa Ligi bileti almak için kesin bir galibiyet hedefliyor. Taraftarlar tarafından Samsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

19 Mayıs Stadu'nda oynancak olan Samsunspor - Panathinaikos maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kalabilmek için Samsunspor'un karşılaşmada en az 2 farkla rakibini yenmesi gerekiyor. 1 farkla Samsunspor ilk 90'dakika önde bitirirse mücadele uzatmalara uzayacak.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa UEFA Avrupa Ligi biletini alan takımı penaltı atışları belirleyecek.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Samsunspor karşılaşmada tam kadro sahada olacakken, Panathinaikos'da 3 eksik bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Georgios Kyriopoulos, Filip Djuricic ve Tin Jedvaj karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Makoumbou, Dimata, Emre, Marius.

Panathinaikos: Dragowksi, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Cerin, Chrivella, Tete, Pellistri, Bakasetas, Swiderski.

