Sanchez Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Sanchez neden oynamıyor?

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Sanchez neden yok merak edilirken muhtemel ilk 11 kadrosu da belli oldu.

SANCHEZ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Bugün oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçında Sanchez forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde aldığı kırmızı kart sonrası cezalı konuma düşen oyuncu bugün takımını yalnız bırakacak. Sanchez'in yanında Singo da sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek.

