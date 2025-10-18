Sanchez Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Sanchez neden oynamıyor?

Kategoriler
Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Sanchez neden yok merak edilirken muhtemel ilk 11 kadrosu da belli oldu.
Bugün oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçında Sanchez forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde aldığı kırmızı kart sonrası cezalı konuma düşen oyuncu bugün takımını yalnız bırakacak. Sanchez'in yanında Singo da sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek.
Davinson Sanchez bu akşam oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart sonucunda cezalı konuma düşen oyuncu bugün sahada yer alamayacak.