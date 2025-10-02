Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Şener Üşümezsoy ne dedi? İstanbul'daki bugünkü deprem sonrası açıklama yaptı

Şener Üşümezsoy deprem açıklaması bugünkü İstanbul’da yaşanan depremin ardından merakla bekleniyordu. İstanbul Marmara Ereğlisi’nde 14.55’te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken gözler deprem uzmanlarının yorumlarına çevrildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz eylül ayında Silivri’de bulunan faya dikkat çekmişti. İşte Şener Üşümezsoy deprem açıklaması!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şener Üşümezsoy ne dedi? İstanbul'daki bugünkü deprem sonrası açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 17:05

bugün öğleden sonra meydana gelen depremle sarsıldı. açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki , çevre illerden de hissedildi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY DEPREM AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 9 Eylül’de katıldığı bir programda İstanbul’un açıklarında bulunan fay hattına dikkat çekmişti. Uzman isim, bu bölgede 35 kilometrelik bir fay bulunduğunu ve derinliğinin 10 kilometre olduğunu söylemişti. Yirmi yıldır bu hattın kırılabileceğini dile getirdiğini ifade eden Üşümezsoy, buradaki fayın oluşturabileceği depremin 6,5’in altında olacağını vurgulamıştı. Ayrıca Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bir fay bulunduğunu belirten Üşümezsoy, bu bölgeden 6.2 büyüklüğünde bir deprem beklediğini de açıklamıştı.

Şener Üşümezsoy ne dedi? İstanbul'daki bugünkü deprem sonrası açıklama yaptı

Ünlü deprem uzmanı, söz konusu açıklamalarında özellikle Silivri’den geçen fayı işaret ederek, geçmişten beri aynı noktayı vurguladığını söylemişti. Bu fayın tehlike barındırdığını anlatan Üşümezsoy, daha önce bu uyarıları dile getirdiğinde eleştirildiğini de belirtmişti. Ancak bugün yaşanan deprem sonrasında bu açıklamaları yeniden gündeme geldi. Şener Üşümezsoy, İstanbul için dillendirilen büyük deprem senaryolarına karşı çıkarak farklı bir bakış açısı ortaya koymuştu.

Şener Üşümezsoy ne dedi? İstanbul'daki bugünkü deprem sonrası açıklama yaptı

23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremden aylar önce yaptığı açıklamalarda da aynı noktaya dikkat çeken Üşümezsoy, Silivri’deki fayın yaratacağı depremin belli bir büyüklüğün üzerine çıkmayacağını söylemişti. Eylül ayında yaptığı açıklama, bugün yaşanan depremle birlikte yeniden gündemde yer buldu.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY BUGÜNKÜ DEPREM HAKKINDA NE DEDİ?

Bugün Marmara Ereğlisi’nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sarsıntının 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bir yarısı olduğunu söyledi. Ünlü uzman, diğer yarısının ise henüz gerçekleşmediğini belirtti.

Şener Üşümezsoy ne dedi? İstanbul'daki bugünkü deprem sonrası açıklama yaptı

Şener Üşümezsoy’un bu açıklaması, İstanbul’da yaşanan depremler arasında bağlantı olduğuna yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi. 15 saniye süren bugünkü sarsıntının ardından deprem uzmanlarının açıklamaları merak konusu olurken, Şener Üşümezsoy’un sözleri dikkat çekti. 23 Nisan’daki depremin ardından yaptığı uyarılarla hatırlanan uzman isim, bugünkü 5.3’lük depremin de aynı zincirin parçası olduğunu belirtti.

ETİKETLER
#istanbul
#istanbul
#deprem
#deprem
#deprem bölgesi
#artçı deprem
#silivri
#artçı depremler
#Beklenen Deprem
#Marmara Ereğlisi
#Şener Üşümezsoy
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.