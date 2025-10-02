Şener Üşümezsoy ne dedi? İstanbul'daki bugünkü deprem sonrası açıklama yaptı

İstanbul bugün öğleden sonra meydana gelen depremle sarsıldı. Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY DEPREM AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 9 Eylül’de katıldığı bir programda İstanbul’un Silivri açıklarında bulunan fay hattına dikkat çekmişti. Uzman isim, bu bölgede 35 kilometrelik bir fay bulunduğunu ve derinliğinin 10 kilometre olduğunu söylemişti. Yirmi yıldır bu hattın kırılabileceğini dile getirdiğini ifade eden Üşümezsoy, buradaki fayın oluşturabileceği depremin 6,5’in altında olacağını vurgulamıştı. Ayrıca Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bir fay bulunduğunu belirten Üşümezsoy, bu bölgeden 6.2 büyüklüğünde bir deprem beklediğini de açıklamıştı.

Ünlü deprem uzmanı, söz konusu açıklamalarında özellikle Silivri’den geçen fayı işaret ederek, geçmişten beri aynı noktayı vurguladığını söylemişti. Bu fayın tehlike barındırdığını anlatan Üşümezsoy, daha önce bu uyarıları dile getirdiğinde eleştirildiğini de belirtmişti. Ancak bugün yaşanan deprem sonrasında bu açıklamaları yeniden gündeme geldi. Şener Üşümezsoy, İstanbul için dillendirilen büyük deprem senaryolarına karşı çıkarak farklı bir bakış açısı ortaya koymuştu.

23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremden aylar önce yaptığı açıklamalarda da aynı noktaya dikkat çeken Üşümezsoy, Silivri’deki fayın yaratacağı depremin belli bir büyüklüğün üzerine çıkmayacağını söylemişti. Eylül ayında yaptığı açıklama, bugün yaşanan depremle birlikte yeniden gündemde yer buldu.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY BUGÜNKÜ DEPREM HAKKINDA NE DEDİ?

Bugün Marmara Ereğlisi’nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sarsıntının 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bir yarısı olduğunu söyledi. Ünlü uzman, diğer yarısının ise henüz gerçekleşmediğini belirtti.

Şener Üşümezsoy’un bu açıklaması, İstanbul’da yaşanan depremler arasında bağlantı olduğuna yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi. 15 saniye süren bugünkü sarsıntının ardından deprem uzmanlarının açıklamaları merak konusu olurken, Şener Üşümezsoy’un sözleri dikkat çekti. 23 Nisan’daki depremin ardından yaptığı uyarılarla hatırlanan uzman isim, bugünkü 5.3’lük depremin de aynı zincirin parçası olduğunu belirtti.