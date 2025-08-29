Menü Kapat
Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi, geldi mi? Beşiktaş Avrupa'dan elendi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçları kapsamında Lausanne Sport ile karşı karşıya geldi. Karşılaşamadan mağlubiyet ile ayrılan siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa'ya veda etti. Alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskaer ile yollar ayrıldı. Kararın ardından taraftarların gündeminde Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi, geldi mi soruları yer aldı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi, geldi mi? Beşiktaş Avrupa'dan elendi
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan bu sezon UEFA 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenen siyah-beyazlılar Konferans Ligi'ne düşmüştü.

'nde üçüncü eleme turunda Beşiktaş, St Patrick's karşısında galibiyet alarak, play-off'larda Lausanne Sport ile eşleşti. Lausanne Sport karşısında ise ilk maç beraberlik, ikinci maç mağlubiyet alan siyah-beyazlılar Avrupa'ya veda etti.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi, geldi mi? Beşiktaş Avrupa'dan elendi

Alınan kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılar Ole Gunnar Solskaer ile yolları ayırdıklarını duyurdular. Ole Gunnar Solskaer ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi, geldi mi sorularının cevapları araştırılıyor.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi, geldi mi? Beşiktaş Avrupa'dan elendi

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ, GELDİ Mİ?

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Sergen Yalçın ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların gün içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın ise bugün takımın başına geçerek ilk antrenmanına çıkacağı iddia edildi.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi, geldi mi? Beşiktaş Avrupa'dan elendi

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nin play-off maçları kapsamında Lausanne Sport ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynadıkları ilk karşılaşmadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ikinci mücadelede ise 1-0 rakibine mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'dan elendi.

ETİKETLER
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#avrupa ligi
#teknik direktör
#sergen yalçın
#Aktüel
