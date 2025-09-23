Sinema biletleri 80 TL hangi salonlarda, nerelerde geçerli? Sinema Festivali iki gün sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Sinema Festivali düzenlenecek. Festival kapsamında açıklanan bilgilere göre 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde iki gün boyunca belirli sinema salonlarında biletler 80 TL'den satışa sunulacak.

Vatandaşlar tarafından 80 TL'ye satılacak olan sinema biletlerinin hangi salonlarda, nerelerde geçerli olduğu merak ediliyor.

SİNEMA BİLETLERİ 80 TL HANGİ SALONLARDA, NERELERDE GEÇERLİ?

Sinema Festivali kapsamında 80 şehirde 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda sinema biletleri 80 TL'den satılacak. Bu sinema salonlarının hangileri olduğu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlerleyen günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından indirimli sinema biletlerinin satılacağı salonların duyurulması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Sinema Festivali Başlıyor

27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1.500 salonda tüm filmler sadece 80 TL

Filmler en güzel beyaz perdede izlenir"

SİNEMA BİLETLERİ 80 TL SATIN ALMANIN ŞARTLARI NELER?

İndirimli sinema biletlerinin satışında herhangi bir yaş veya başka bir kısıtlamanın olup olmadığı da duyurulmadı. İlerleyen günlerde sinema salonlarıyla birlikte indirimli sinema biletlerin satışında herhangi bir şart veya koşulun olup olmadığının açıklanacağı tahmin ediliyor.