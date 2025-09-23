Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sinema biletleri 80 TL hangi salonlarda, nerelerde geçerli? Sinema Festivali iki gün sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül tarihlerinde Sinema Festivali düzenleneceğini açıkladı. Festival kapsamında sinema biletleri 80 TL'den satılacak. Vatandaşlar tarafından sinema biletleri 80 TL'ye hangi salonlarda, nerelerde satılacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sinema biletleri 80 TL hangi salonlarda, nerelerde geçerli? Sinema Festivali iki gün sürecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 10:21

'nın desteğiyle Sinema Festivali düzenlenecek. Festival kapsamında açıklanan bilgilere göre 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde iki gün boyunca belirli sinema salonlarında biletler 80 TL'den satışa sunulacak.

Vatandaşlar tarafından 80 TL'ye satılacak olan sinema biletlerinin hangi salonlarda, nerelerde geçerli olduğu merak ediliyor.

Sinema biletleri 80 TL hangi salonlarda, nerelerde geçerli? Sinema Festivali iki gün sürecek

SİNEMA BİLETLERİ 80 TL HANGİ SALONLARDA, NERELERDE GEÇERLİ?

Sinema Festivali kapsamında 80 şehirde 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda sinema biletleri 80 TL'den satılacak. Bu sinema salonlarının hangileri olduğu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlerleyen günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından indirimli sinema biletlerinin satılacağı salonların duyurulması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Sinema Festivali Başlıyor

27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1.500 salonda tüm filmler sadece 80 TL

Filmler en güzel beyaz perdede izlenir"

Sinema biletleri 80 TL hangi salonlarda, nerelerde geçerli? Sinema Festivali iki gün sürecek

SİNEMA BİLETLERİ 80 TL SATIN ALMANIN ŞARTLARI NELER?

İndirimli sinema biletlerinin satışında herhangi bir yaş veya başka bir kısıtlamanın olup olmadığı da duyurulmadı. İlerleyen günlerde sinema salonlarıyla birlikte indirimli sinema biletlerin satışında herhangi bir şart veya koşulun olup olmadığının açıklanacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#kültür ve turizm bakanlığı
#Sinema Festivali
#Sinema Bileti İndirim
#80 Tl Bilet
#Sinema Salonları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.