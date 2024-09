Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörü Ahmet Şengönül, doktora eğitimini ABD'de tamamladı

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete​ atamalarına göre bazı üniversitelerde rektör ataması yapıldı. Öğrenciler ise yeni rektörlerin kim olduklarını araştırmaya başladı.

Ahmet Şengönül'ün aldığı eğitimler ve özgeçmişi de gündeme geldi.

1997 - 2003 aralığında George Mason University, COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES, İktisat , Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora eğitimi aldı.

1995 - 1997 aralığında University of Connecticut, COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES, İktisat, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimini tamamladı.