Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörü Ahmet Şengönül, doktora eğitimini ABD'de tamamladı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Eylül 2024 10:21 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:32

21 Eylül Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yer alan atama kararlarına göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü Ahmet Şengönül oldu. Hangi okullarda eğitim aldığı ve kaç yaşında olduğu ise gündeme geldi.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete​ atamalarına göre bazı üniversitelerde rektör ataması yapıldı. Öğrenciler ise yeni rektörlerin kim olduklarını araştırmaya başladı. Ahmet Şengönül'ün aldığı eğitimler ve özgeçmişi de gündeme geldi. AHMET ŞENGÖNÜL KİMDİR? 1997 - 2003 aralığında George Mason University, COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES, İktisat , Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora eğitimi aldı. 1995 - 1997 aralığında University of Connecticut, COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES, İktisat, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimini tamamladı. 1986 - 1991 aralığında ise Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü'nde eğitimini bitirdi. ÜNİVERSİTE REKTÖR ATAMALARI 21 EYLÜL 2024 Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Prof. Dr. Fatma Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İnönü Üniversitesi: Prof. Dr. Nusret Akpolat, Doğuş Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik atandı. İlgili Haberler Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte yeni atamalar! Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarih ertelendi