Sivas Zara yangın son dakika kontrol altına alındı mı? Geminbeli geçidinde yangın çıktı

Bugün (3 Eylül 2025 Çarşamba) saat 14.55 sıralarında Sivas-Giresun karayolu üzerinde bulunan Zara ilçesi sınırlarındaki makilik alanda yangın çıktı.

Geminbeli geçidinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından Sivas Zara yangın son dakika durumu merak ediliyor.

SİVAS ZARA YANGIN SON DAKİKA KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Sivas'ın Zara ilçesi sınırları içerisinde bulunan makilik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor.

SİVAS ZARA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Kontrol altına alınmasının ardından yetkililer tarafından yapılacak incelemelerle birlikte yangının çıkış nedeninin netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından aktarılan yeni bir gelişme olursa haberimizi güncelleyeceğiz.