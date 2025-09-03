Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sivas Zara yangın son dakika kontrol altına alındı mı? Geminbeli geçidinde yangın çıktı

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan makilik alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından Sivas Zara yangın son dakika kontrol altına alınıp alınmadığı ise merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 15:12

Bugün (3 Eylül 2025 Çarşamba) saat 14.55 sıralarında -Giresun karayolu üzerinde bulunan ilçesi sınırlarındaki makilik alanda çıktı.

Geminbeli geçidinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından Sivas Zara yangın son dakika durumu merak ediliyor.

Sivas Zara yangın son dakika kontrol altına alındı mı? Geminbeli geçidinde yangın çıktı

SİVAS ZARA YANGIN SON DAKİKA KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Sivas'ın Zara ilçesi sınırları içerisinde bulunan makilik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor.

Sivas Zara yangın son dakika kontrol altına alındı mı? Geminbeli geçidinde yangın çıktı

SİVAS ZARA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Kontrol altına alınmasının ardından yetkililer tarafından yapılacak incelemelerle birlikte yangının çıkış nedeninin netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından aktarılan yeni bir gelişme olursa haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#Türkiye
#sivas
#yangın
#orman yangını
#zara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.