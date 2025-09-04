Sivas'ta savaş uçağı sesi neden geliyor son dakika? Sivas'ta F16 jet uçak sesi yükseliyor

4 Eylül Perşembe günü Sivas Osman Seçilmiş Mesire Alanı civarında yükselen savaş uçağı sesleri korku dolu anlar yaşamaya sebep oldu. 12.30 civarında gelen uçak sesleri 17.30'da yeniden geldi.

SİVAS'TA SAVAŞ UÇAK SESİ NEDEN GELİYOR SON DAKİKA?

Bugün akşama doğru Sivas'ta duyulan savaş uçağı sesi dikkat çekti. Sabah 12.30 civarında gelen ses bugün 17.30'da yeniden yükseldi. Vatandaşlar uçak sesini duymasının ardından nedenini araştırdı. Sivas'ta gelen uçak sesinin nedeni Solotürk gösterisi oldu. Solotürk ekibi, bugün 17.30 civarında Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.

SİVAS F16 JET UÇAK SESİ NEDEN GELİYOR, NE OLDU?

Bugün Sivas'ta gelen jet uçak seslerinin sebebi Solotürk ekibinin Sivas Kongresi’nin yıl dönümü için düzenlediği gösteri uçuşu oldu. Instagram hesabından 3 gün önce gösteri programı duyurulmuştu. Solotürk gösterisinin programı Instagram paylaşımında şöyle duyuruldu:

"SOLOTÜRK, Sivas Kongresi’nin yıl dönümü kapsamında Sivas üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 02 Eylül 2025 Salı

Saat : 12:30

Yer : Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Sivas

Prova uçuşumuz:

Tarih: 02 Eylül 2025 Salı

Saat : 17:30

Yer : Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Sivas

Gösteri uçuşlarımız:

Tarih: 04 Eylül 2025 Perşembe

Saat : 17:30

Yer : Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Sivas"