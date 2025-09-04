Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Sivas'ta savaş uçağı sesi neden geliyor son dakika? Sivas'ta F16 jet uçak sesi yükseliyor

Sivas'ta bugün yükselen jet savaş uçağı son dakika seslerinin neden geldiği merak edilirken jet uçak sesi vatandaşı endişelendirdi. Bugün 17.30 civarında Sivas'ta son dakika savaş uçağı sesinin neden geldiği belli oldu.

Sivas'ta savaş uçağı sesi neden geliyor son dakika? Sivas'ta F16 jet uçak sesi yükseliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
14:41
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
14:41

4 Eylül Perşembe günü Osman Seçilmiş Mesire Alanı civarında yükselen sesleri korku dolu anlar yaşamaya sebep oldu. 12.30 civarında gelen uçak sesleri 17.30'da yeniden geldi.

SİVAS'TA SAVAŞ UÇAK SESİ NEDEN GELİYOR SON DAKİKA?

Bugün akşama doğru Sivas'ta duyulan savaş uçağı sesi dikkat çekti. Sabah 12.30 civarında gelen ses bugün 17.30'da yeniden yükseldi. Vatandaşlar uçak sesini duymasının ardından nedenini araştırdı. Sivas'ta gelen uçak sesinin nedeni gösterisi oldu. Solotürk ekibi, bugün 17.30 civarında Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nda gerçekleştiriyor.

Sivas'ta savaş uçağı sesi neden geliyor son dakika? Sivas'ta F16 jet uçak sesi yükseliyor

SİVAS F16 JET UÇAK SESİ NEDEN GELİYOR, NE OLDU?

Bugün Sivas'ta gelen jet uçak seslerinin sebebi Solotürk ekibinin Sivas Kongresi’nin yıl dönümü için düzenlediği gösteri uçuşu oldu. Instagram hesabından 3 gün önce gösteri programı duyurulmuştu. Solotürk gösterisinin programı Instagram paylaşımında şöyle duyuruldu:

"SOLOTÜRK, Sivas Kongresi’nin yıl dönümü kapsamında Sivas üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 02 Eylül 2025 Salı
Saat : 12:30
Yer : Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Sivas

Sivas'ta savaş uçağı sesi neden geliyor son dakika? Sivas'ta F16 jet uçak sesi yükseliyor

Prova uçuşumuz:

Tarih: 02 Eylül 2025 Salı
Saat : 17:30
Yer : Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Sivas

Gösteri uçuşlarımız:

Tarih: 04 Eylül 2025 Perşembe
Saat : 17:30
Yer : Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Sivas"

ETİKETLER
#sivas
#savaş uçağı
#solotürk
#gösteri uçuşu
#Osman Seçilmiş Mesire Alanı
#Aktüel
