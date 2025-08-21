Menü Kapat
30°
 | Sumru Tarhan

Sokak köpekleri toplatılacak mı? 39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi

Sahipsiz sokak köpekleri ile ilgili kararlar tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Valiliği, 39 ilçe kaymakamlığına yazı göndererek kalabalık olan bölgelerdeki sahipsiz hayvanların toplanmasını istediğini belirtti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala Valiliği, sokak köpekleri konusunda yeni bir karar aldı. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazıda yer alan ifadelere göre sokak hayvanlarının vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm alanlardan toplatılması istendi.

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILACAK MI?

Okullarda yeni dönemin başlamasına kısa süre kala istanbul Valiliği sokak hayvanları hakkında yeni açıklamada bulundu. , 39 ilçe kaymakamlığına yazı göndererek sahipsiz sokak hayvanlarının vatandaşların yoğun olduğu yerlerde toplatılmasını istedi. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazıda yer alanlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanı ile 39 ilçe kaymakamlığından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin ivedilikle yapılması istendiği öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ SOKAK KÖPEKLERİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala İstanbul Valiliği, "Bu tarihten itibaren komisyon tarafından her ay düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, yapılan çalışmalar bakanlığa rapor halinde sunulmaktadır. Ancak, valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, ilimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim." ifadelerini kullandı.

