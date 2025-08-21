Sokak köpekleri toplatılacak mı? 39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala İstanbul Valiliği, sokak köpekleri konusunda yeni bir karar aldı. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazıda yer alan ifadelere göre sokak hayvanlarının vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm alanlardan toplatılması istendi.

2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala İstanbul Valiliği, "Bu tarihten itibaren komisyon tarafından her ay düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, yapılan çalışmalar bakanlığa rapor halinde sunulmaktadır. Ancak, valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, ilimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim." ifadelerini kullandı.