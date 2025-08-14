Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan kimdir? AK Parti'ye geçti

Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan AK Parti'ye geçti. Vatandaşlar tarafından Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan kimdir? AK Parti'ye geçti
'den İstifa eden Mustafa İberya Arıkan, 'ye geçti. AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde rozet takıldı.

Rozetin takılmasının ardından vatandaşlar tarafından Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan kimdir? AK Parti'ye geçti

MUSTAFA İBERYA ARIKAN KİMDİR?

Mustafa İberya Arıkan, 26 Kasım 1981 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından bir dönem avukatlık yapan Mustafa İberya Arıkan, 2006-2007 yılları arasında Konya'nın Hadim ilçesinde, 2007-2011 yılları arasında Gaziantep'in Nizip ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan kimdir? AK Parti'ye geçti

Yüksek lisans eğitimini ise 2009 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 2011-2013 yılları arasında Kırkkale'nin Keskin ilçesinde, 2013-2016 yılları arasında Aydın Söke'de ve Manisa Adliyesi'nde Ağır Ceza Cumhuriyet Savcısı olarak görev aldı.

2018 yerel seçimlerinde görevinden istifa ederek Aydın'da 4. sıra milletvekili adayı oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Söke Belediye Meclis Üyesi seçilen Arıkan, 2019 yılında Söke Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yapmaya başladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Aydın'ın Söke ilçesinde Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri yüzde 55.21 oyla kazandı.

