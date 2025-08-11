Söke Kuşadası yolu kapalı mı, ne zaman açılacak? Kuşadası-Söke yolu çöktü

Kuşadası-Söke kara yolunun Yaylaköy mevkisinin Kuşadası istikametinde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından ise Söke-Kuşadası karayolu kapalı mı, ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı.

SÖKE-KUŞADASI YOLU KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuşadası Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Söke-Kuşadası yolu üzerinde meydana gelen çökme sebebiyle yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhaların konulduğu öğrenildi.

Kuşadası'na Söke yönünden giriş yapacak olan sürücülerin Caferli Yolu ve Kirazlı Yolu gibi alternatif güzergahları kullanmaları önerildi. Söke-Kuşadası yolunun ne zaman tekrardan trafiğe açılacağıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Yolun onarılmasının ardından kısa süre içerisinde tekrardan trafiğe açılması bekleniyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Söke–Kuşadası yolu üzerinde meydana gelen çökme sebebiyle yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır.

Kuşadası’na Söke yönünden giriş yapacak araç sürücüleri, lütfen aşağıdaki alternatif güzergâhları kullanınız:

Caferli Yolu

Kirazlı Yolu

İyi sürüşler dileriz."