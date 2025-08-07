St. Patrick’s Beşiktaş CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick’s Athletic ile deplasmanda mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, İrlanda’daki bu karşılaşmada avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

ST PATRİCK’S BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

St. Patrick’s Athletic ile Beşiktaş arasındaki maç, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, resmi adresinden veya iOS ve Android cihazlar için S Sport Plus uygulamasını indirerek maçı takip edebilecekler. Ayrıca, Samsung, LG, Android TV ve Apple TV gibi akıllı televizyonlara S Sport Plus uygulamasını yükleyerek geniş ekranda izleme imkanı bulunuyor.

Ekran yansıtma teknolojileriyle de St. Patrick’s Beşiktaş maçı izlenebilecek. Chromecast veya AirPlay ile telefon ya da tabletten televizyona yayın aktarımı yapılabilecek. S Sport Plus, geleneksel bir TV kanalı olmadığından uydu veya kablo TV üzerinden doğrudan izlenemiyor.

ST PATRİCK’S BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

St. Patrick’s Beşiktaş maçı, S Sport Plus platformunda naklen yayınlanacak. Turkcell TV+’ta S Sport 77. kanalda, S Sport 2 ise 78. kanalda bulunuyor; Kablo TV’de ise S Sport 240, S Sport 2 241. kanalda yer alıyor. Ancak, Digitürk platformunda S Sport ve S Sport 2, 4 Eylül 2020 itibarıyla kaldırıldığı için maç bu platformda izlenemeyecek.

S Sport Plus, dijital bir platformu olduğundan, St. Patrick’s Beşiktaş maçını izlemek için web tarayıcısı, mobil uygulama veya akıllı TV uygulamaları üzerinden erişim sağlanması gerekiyor. Türksat 4A uydusu üzerinden S Sport’u izlemek isteyenler için frekans bilgileri ise şöyle:

Frekans 12245 MHz, Polarizasyon Yatay (H), Sembol Oranı 27500, FEC 5/6.

ST PATRİCK’S BEŞİKTAŞ İLK 11

St. Patrick’s Athletic’in ilk 11’i şu şekilde:

Anang, Mclaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Melia, Power.

Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı 11 ise şöyle:

Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’in Spartak Moskova’ya, Semih Kılıçsoy’un Cagliari’ye ve Bakhtiyor Zaynutdinov’un Dinamo Moskova’ya transfer olması sonrası kadroda değişiklikler yaşandı. Jean Onana, Gedson’un yerine UEFA Konferans Ligi kadrosuna eklenirken, Emrecan Uzunhan ve Alex Oxlade-Chamberlain listede yer almadı.

ST PATRİCK’S BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

St. Patrick’s Athletic ile Beşiktaş arasındaki maç, S Sport Plus platformunda şifresiz olarak izlenebilecek. S Sport Plus kullanıcıları, abonelik paketleriyle maçı canlı ve şifresiz takip edebilir. Ancak, maçın şifresiz yayınlanması yalnızca S Sport Plus platformuna özgü olup, diğer platformlarda şifre durumu kanalların yayın politikalarına bağlı olacaktır.

Tivibu, Turkcell TV+ veya Kablo TV üzerinden S Sport ve S Sport 2 kanallarında maçın yayınlanıp yayınlanmayacağı platformların program akışına göre değişiklik gösterebilir. Digitürk’te ise S Sport ve S Sport 2 kanalları bulunmadığından, maç bu platformda izlenemeyecek.

ST PATRİCK’S BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

St. Patrick’s Athletic ile Beşiktaş arasındaki maç, İrlanda’nın yerel kanalları dışında yabancı bir kanalda yayınlanmayacak. S Sport Plus, Türkiye’de maçı canlı yayınlayan tek platform olacak. Futbolseverler, maçı izlemek için S Sport Plus’ın web sitesi, mobil uygulaması veya akıllı TV uygulamalarını kullanabilecekler.

ST PATRİCK’S BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

St. Patrick’s Beşiktaş maçı, S Sport Plus üzerinden resmi adresinden veya iOS ve Android cihazlara indirilebilen S Sport Plus uygulamasıyla izlenebilir. Akıllı TV’lerde Samsung, LG, Android TV veya Apple TV için uygulama indirilerek maç geniş ekranda takip edilebilir. Ayrıca, HDMI kablosuyla bilgisayar ekranı televizyona bağlanabilir ya da Chromecast ve AirPlay ile ekran yansıtma yapılabilir.

ST PATRİCK’S BEŞİKTAŞ KAÇAK BEDAVA MAÇ

St. Patrick’s Athletic ile Beşiktaş maçını kaçak yollarla bedava izleme link/linkleri yasal değildir ve bu tür yayınlar suç teşkil eder. Bu tür St. Patrick’s Beşiktaş kaçak maç linkleri genellikle güvenilir olmayan kaynaklardan gelir ve cihazlara virüs bulaştırma, kişisel verilerin çalınması gibi riskler taşır. Taraftarların, bu tür platformlar yerine resmi yayıncı olan S Sport Plus’ı tercih etmelidir.

S Sport Plus, St. Patrick’s Beşiktaş maçını güvenli ve yüksek kaliteli bir şekilde izlemek için en uygun platformdur. S Sport Plus üzerinden maçı canlı yayın ile HD kalitede izleyebilirsiniz.

ST PATRİCK’S BEŞİKTAŞSPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

St. Patrick’s Athletic Beşiktaş maçını spiker Erman Yaşar anlatacak. Yorumlar için ise mikrofonda Engin Kehale maçın anlatımına eşlik edecek. Mücadele S Sport Plus'tan maç saati itibariyle ekranlara gelecek.