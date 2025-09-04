Steam çöktü mü son dakika 4 Eylül? Erişim hatası yaşanıyor

Bugün akşama doğru meydana gelen Steam bağlantı hatası sorunu binlerce kişide yaşandı. Dünya genelinde çöken uygulamaya giriş yapamayanlar Steam çöktü mü araştırmasına başladı.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 4 EYLÜL, NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün akşam saatlerinde Steam uygulamasında bazı erişim sorunları meydana geldi. Bugün birçok oyunun tanıtımının yayınlanmasından dolayı oluşan yoğunluktan dolayı uygulamada sorun yaşanabileceği tahmin ediliyor. Zaman zaman uygulamalarda teknik arızalar yaşanabiliyor. Bugün Steam'e erişemeyen birçok kişi X hesabından paylaşımda bulundu. Sorunun kısa sürede giderilmesi bekleniyor. Silksong adındaki oyunun satışa çıkmasından dolayı sistemde yoğunluk olduğu tahmin ediliyor.

STEAM İS DOWN PAYLAŞIMLARI GELDİ

Yurt dışında da çöken Steam kısa sürede ses getirdi. X platformunda dünyanın birçok yerinden kişi "Steam is down" ifadeleri ile uygulamanın çöktüğünü belirtti. 17.30 civarında yaşanan sorun nedeniyle birçok kullanıcı erişim problemi yaşıyor. Silksong adındaki oyunun satışa çıkmasının ardından oluşan yoğunluk sistemde sorunlara yol açtı. Yoğunluğun azalmasının ardından sistemin normale dönmesi bekleniyor.