TGRT Haber
28°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Steam çöktü mü son dakika 4 Eylül? Erişim hatası yaşanıyor

Steam çöktü mü sorusu oyuncuların gündeminde. Binlerce oyunun yer aldığı Steam'da bugün yaşanan teknik sorun sonrasında kullanıcılar erişim problemi yaşadı. 4 Eylül günü Steam'de bazı teknik arızalar yaşanırken kullanıcılar açılmama nedenini araştırdı.

Steam çöktü mü son dakika 4 Eylül? Erişim hatası yaşanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 17:32

Bugün akşama doğru meydana gelen bağlantı hatası sorunu binlerce kişide yaşandı. Dünya genelinde çöken uygulamaya giriş yapamayanlar Steam çöktü mü araştırmasına başladı.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 4 EYLÜL, NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün akşam saatlerinde Steam uygulamasında bazı erişim sorunları meydana geldi. Bugün birçok oyunun tanıtımının yayınlanmasından dolayı oluşan yoğunluktan dolayı uygulamada sorun yaşanabileceği tahmin ediliyor. Zaman zaman uygulamalarda teknik arızalar yaşanabiliyor. Bugün Steam'e erişemeyen birçok kişi X hesabından paylaşımda bulundu. Sorunun kısa sürede giderilmesi bekleniyor. Silksong adındaki oyunun satışa çıkmasından dolayı sistemde yoğunluk olduğu tahmin ediliyor.

Steam çöktü mü son dakika 4 Eylül? Erişim hatası yaşanıyor

STEAM İS DOWN PAYLAŞIMLARI GELDİ

Yurt dışında da çöken Steam kısa sürede ses getirdi. X platformunda dünyanın birçok yerinden kişi "Steam is down" ifadeleri ile uygulamanın çöktüğünü belirtti. 17.30 civarında yaşanan sorun nedeniyle birçok kullanıcı erişim problemi yaşıyor. Silksong adındaki oyunun satışa çıkmasının ardından oluşan yoğunluk sistemde sorunlara yol açtı. Yoğunluğun azalmasının ardından sistemin normale dönmesi bekleniyor.

#steam
#teknik arıza
#blizzard
#Oyuncak Makinesi
#Steam Düştü
#Bağlantı Sorunu
#Aktüel
