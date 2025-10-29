Stranger Things 5. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? Final tarihi belli oldu

Stranger Things'in yapımcısı Ross Duffer hayranlarına yeni bir açıklama yaptı: “Kalabalık bir salonda ağlamaktan çekinmiyorsanız, 5. sezonun finalini beyaz perdede izleyin.”

On yıldır süren dizinin ortak yapım sorumlusu olan Ross ve kardeşi Matt, daha önce dizinin ortalama bölümlerinden çok daha uzun olan 5. sezonun bazı kısımlarının sinemada gösterilmesi fikrinden büyük bir heyecan duyduklarını belirtmişlerdi.

Öte yandan Netflix, sinema vizyonu fikrine pek sıcak bakmayan bir şirket olarak tanınıyor.

STRANGER THINGS 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Stranger Things 5. Sezon, Netflix’te üç aşamada izleyiciyle buluşacak.

Bu doğrultuda ilk dört bölüm 26 Kasım’da seyircilere sunulacak.

Ardından gelen üç bölüm 24 Aralık’ta yayınlanacak.

Stranger Things'in final bölümü ise yılbaşı gecesi izleyicilerle buluşacak.

5. sezonun ilk bölümü “The Crawl” bir saat sekiz dakika sürecek.

Henüz adı açıklanmayan 2. bölüm 54 dakika uzunluğunda olacak.

3. bölüm “The Turnbow Trap” bir saat altı dakika sürecek.

4. bölüm “Sorcerer” ise bir saat 23 dakikalık süresiyle sezonun en uzun bölümü olarak öne çıkacak.