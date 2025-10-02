Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Sultanbeyli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor: 50 projenin açılışı yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 projenin açılışını gerçekleştirecek. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, törenden önce basın mensuplarıyla bir araya gelerek 1,5 yılda tamamladıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi...

Cumhurbaşkanı , 4 Ekim Cumartesi günü 'de düzenlenecek Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. Törende, tarafından hayata geçirilen 50 proje vatandaşların hizmetine sunulacak.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için ilk günden itibaren sahadayız. Eğitimden spora, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar birçok alanda Sultanbeyli'yi ileriye taşıyacak projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Bugün 50 projeyi tamamlamanın ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sultanbeyli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor: 50 projenin açılışı yapılacak!

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİMİZ"

çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Tombaş, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Bu kapsamda ilçemizde dönüşümü hızlandırmak için SULKON iştirak şirketimizi kurduk. Battalgazi Mahallesi'nde 404 daireden oluşan projeyi başlattık. Ayrıca Mimar Sinan Mahallesi'nde 710 dairelik kentsel dönüşüm projemizin protokolünü imzaladık. Böylece sadece 1,5 yılda 1.114 konutu hayata geçirdik" diye konuştu.

Tombaş, yeni yapılacak Mehmet Akif Spor Kompleksi'nin 26 bin metrekare inşaat alanına sahip olduğunu belirterek, "Yarı olimpik havuz, voleybol ve basketbol sahaları, 2 bin kişilik tribün ve sosyal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Tombaş, törenin yapılacağı miting alanında yürütülen hazırlıklarla ilgili bilgi paylaştı.

ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#kentsel dönüşüm
#sultanbeyli
#Sultanbeyli Belediyesi
#Proje Açılışı
#Spor Kompleksi
#Aktüel
