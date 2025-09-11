Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Sultanbeyli'de hem üretim hem de aile ekonomisine destek!

Sultanbeyli Belediyesi, kadınların üretimlerini değerli hale getiren projelerle ekonomik ve sosyal kalkınmalarını desteklemeye devam ediyor. İlçede "Kadın El Emeği Pazarı" hizmete açıldı.

Sultanbeyli'de hem üretim hem de aile ekonomisine destek!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 18:29

Başkanı tarafından girişimci kadınları desteklemek ve üretimi teşvik etmek amacıyla kurulan "Kadın El Emeği Pazarı" hizmete açıldı. Adil Mahallesi Kapalı Alanı’nda yer alan alan Kadın El Emeği Pazarı, her hafta pazartesi günleri açık olacak.

AİLE EKONOMİSİNE DESTEK

Bu kapsamda Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın söz verdiği vaatleri yerine getirmeye devam ettiği ve özellikle girişimci kadınların büyük bir heyecanla beklediği "Kadın El Emeği Pazarı" hizmete açıldı. Adil Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda açılan pazarı bizzat ziyaret eden Başkan Ali Tombaş, hem kadın girişimcilerle görüştü hem de ürünleri yakından inceledi. Kadınların el emeğiyle ve kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünlerin satışı noktasında büyük bir kolaylık sağlayacak olan Kadın El Emeği Pazarı, üretime teşvik ve aile ekonomisine katkı sağlanmasına da vesile olmayı hedefliyor.

Sultanbeyli'de hem üretim hem de aile ekonomisine destek!


Üreten, girişimci kadınlara her zaman destek olduklarını vurgulayan Başkan Ali Tombaş, "Kadın El Emeği Pazarımız hayırlı olsun. Girişimci kadınları her zaman destekliyoruz. El emeğiyle, kendi imkanlarıyla üreten kadınlarımızın en çok pazarlama ve satış noktasında zorlandıklarını biliyoruz. Biz de bunun için onlara destek olmak istedik. Ürettikleri ürünleri kolaylıkla sergileyebilecekleri, satışını yapabilecekleri bir alan oluşturduk ve hizmete açtık. Hem üretime teşvik etmek hem de aile ekonomisine katkı sağlamalarına vesile olmaktan dolayı mutluyuz. Her birini yürekten kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum" dedi. Kadın girişimciler de belediyenin sunduğu bu hizmetten memnuniyetini belirterek Başkan Ali Tombaş’a teşekkür etti.

Kadın El Emeği Pazarı, her hafta Pazartesi günleri 09.00 ile 20.00 saatleri arasında Sultanbeyli Belediyesi Kapalı Pazar Alanı’nda vatandaşlara hizmet veriyor. El işi, takı, süs eşyaları, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mefruşat ve daha pek çok ürünün yer aldığı pazarda, ziyaretçiler hem kaliteli ürünlere ulaşabiliyor hem de kadın emeğine destek olma fırsatı yakalıyor.

